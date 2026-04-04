Lindsey Vonn et Federica Brignone comptent parmi les plus grandes skieuses de l'histoire. Leurs succès sportifs sont incontestables. Mais le chemin qu'elles ont emprunté pour y parvenir représente-t-il vraiment un bon exemple pour les plus jeunes?

Les stars du ski Lindsey Vonn et Federica Brignone sont-elles de mauvais exemples?

Les stars du ski Lindsey Vonn et Federica Brignone sont-elles de mauvais exemples?

Mathias Germann

Deux mois après sa terrible chute lors de la descente olympique, Lindsey Vonn entretient le flou. Reviendra-t-elle une nouvelle fois? «Je vous ferai savoir quand j’aurai pris ma décision», glisse l’Américaine. Une chose est sûre: elle refuse toute pression. «Je prendrai ma propre décision. Peut-être que je vais recommencer à courir, peut-être pas.»

À Cortina, son corps a pourtant payé un prix effroyable. Une fracture complexe du tibia gauche, qu’elle décrit sans détour: «Tout était en miettes.» Les médecins ont dû intervenir en urgence. «Ils ont ouvert les deux côtés de la jambe comme un filet pour la laisser respirer. Le médecin a sauvé ma jambe d’une amputation.»

Une quête d’or brisée net

Ce retour, Lindsey Vonn l’avait préparé pendant des années. Après une première retraite en 2019, contrainte par des douleurs chroniques, elle était revenue près de six ans plus tard avec une prothèse partielle au genou droit. Son objectif: décrocher une nouvelle médaille d’or olympique.

Mais tout s’est effondré après un comeback pourtant prometteur. Quelques semaines avant Cortina, elle avait déjà subi une rupture des ligaments croisés à Crans-Montana — sans renoncer à s’aligner.

Pour beaucoup, la chute italienne marque un point de bascule. Jusqu’où peut-on aller?

Héroïsme ou obstination?

Le débat divise. Lindsey Vonn incarne une compétitrice hors norme — 84 victoires en Coupe du monde, quatre globes de cristal — mais son acharnement interroge.

Le cas de Federica Brignone alimente la réflexion. L’Italienne, revenue d’une grave blessure à la jambe, a réussi un retour fulgurant jusqu’à l’or olympique. «Mon tibia est de travers, il a un trou. Pendant deux mois, je ne pouvais plus le plier», confiait-elle ensuite.

Même logique chez Sofia Goggia, autre figure de la vitesse, réputée pour repousser constamment les limites de la douleur.

Jasmine Flury: «Je ne prends pas ces risques»

Face à ces trajectoires extrêmes, la voix de Jasmine Flury tranche. Championne du monde de descente en 2023, la Grisonne admire… mais garde ses distances.

«Je trouve incroyable la rapidité avec laquelle Federica est revenue. Moi, cela fait deux ans que je travaille pour revenir et j’ai parfois perdu le plaisir», confie-t-elle. «Chacune gère sa situation différemment. Je ne suis pas du genre extrême.»

Deux visions du sport

Pour Natalie Barker-Ruchti, spécialiste de l’éthique du sport chez Swiss Olympic, ces différences relèvent aussi de la culture. «Aux États-Unis, le rêve américain prime souvent sur tout. Dans le sport, cela peut mettre la santé en danger.»

En Suisse, la prudence est davantage institutionnalisée. Les fédérations sont tenues de garantir un cadre respectueux de la santé. «Personne ne doit se faire du mal par négligence», rappelle-t-elle.

Un enjeu majeur pour Swiss-Ski

Le constat est préoccupant: chaque saison, près d’un cinquième des 300 athlètes de Swiss-Ski sont indisponibles en raison de blessures ou de maladies.

Pour y remédier, la fédération va lancer dès juin un département «Health & Performance», visant à mieux intégrer médecine et sciences du sport. «Nous voulons renforcer la santé physique et mentale de nos athlètes», explique Walter Reusser.

Corinne Suter: «On finit par payer»

La conclusion revient à Corinne Suter, championne olympique et du monde. Elle aussi a connu les blessures — mais prône la lucidité. «Le ski est risqué. Si l’on dépasse constamment ses limites, on finit par en payer le prix. L’essentiel est d’évaluer honnêtement ce dont on est capable.»

Reste à savoir si Lindsey Vonn fera encore une fois mentir les limites… ou si, cette fois, elle choisira de s’arrêter.