Federica Brignone met déjà fin à sa saison

Federica Brignone ne participera plus à aucune course cet hiver, a-t-elle annoncé lundi. L'Italienne se retire prématurément de cette Coupe du monde 2025/26 afin de se refaire une santé.

ATS Agence télégraphique suisse

Même après les graves blessures subies au genou gauche il y a onze mois, Federica Brignone n'a jamais perdu de vue son grand objectif, les JO 2026 dans son pays. Elle aura tout fait pour gagner sa course contre la montre, et a même marqué les esprits en décrochant ses deux premiers titres olympiques, en super-G et en géant.

Mais «je pense avoir beaucoup sollicité mon corps ces derniers mois», explique Federica Brignone dans un article du magazine italien consacré aux sports d'hiver «Sciare Magazine». Elle n'aura participé cet hiver qu'à quatre épreuves de Coupe du monde, deux avant et deux après ses magnifiques performances olympiques.

«Dès le jour de ma blessure, je me suis entièrement consacrée à l'objectif de participer aux Jeux et d'atteindre deux buts: porter le drapeau italien et monter sur le podium. J'ai même réussi deux fois et je me suis retrouvée tout en haut du podium. J'ai essayé de poursuivre la saison, mais mon corps me fait désormais souffrir», souligne-t-elle.

«C'est pourquoi je profite de la fin de la saison pour faire une pause et poursuivre ma rééducation du mieux possible», poursuit l'Italienne de 35 ans.