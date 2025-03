Didier Cuche a travaillé avec Lara Gut-Behrami et connaît très bien l'atmosphère particulière et les règles tacites des finales de Coupe du monde. Il explique ce qui fera la différence ce dimanche soir entre la Tessinoise et Federica Brignone.

Dimanche, Didier Cuche regardera avec intérêt qui de Federica Brignone ou Lara Gut-Behrami remportera le globe de cristal du super-G.

Mathias Germann

Quel est le lien entre Lara Gut-Behrami, Katja Seizinger et Lindsey Vonn? Bien sûr: la Tessinoise, l'Allemande et l'Américaine comptent parmi les plus grandes skieuses de tous les temps. Mais il y a encore un point commun entre elles: Toutes les trois ont remporté cinq globes de cristal en super-G au cours de leur carrière.

Mais alors que l'Allemande, qui s'est retirée en 1999, a depuis longtemps disparu de la scène et que Lindsey Vonn, malgré un retour solide, ne devrait plus guère marquer de points dans la discipline, la Tessinoise pourrait devenir dimanche la seule détentrice du record.

Cinq points séparent Gut-Behrami de Federica Brignone avant l'épreuve de force de la finale de la Coupe du monde à Sun Valley. «Lara doit et va tout mettre dans la balance. Ce sera un duel de haut niveau», prédit la légende de la vitesse Didier Cuche.

Le Neuchâtelois a non seulement travaillé autrefois comme conseiller de Lara Gut-Behrami, mais il a également remporté le classement du super-G en 2011. «Avant que cela ne marche vraiment bien pour moi en descente, le super-G était ma discipline la plus forte. Mais malheureusement, j'y ai toujours manqué un peu de constance», explique le quadruple vainqueur du globe de cristal en descente.

«Il n'y a pas de tactique dans sa situation»

Didier Cuche ne cache pas pour qui son cœur va battre devant la télévision: Lara Gut-Behrami bien sûr. «Même si Federica Brignone a eu récemment un flow extrêmement positif, Lara peut y arriver. Je pourrais aussi m'imaginer que l'Italienne craque nerveusement», déclare le Neuchâtelois.

Les nerfs qui lâchent? Didier Cuche sait de quoi il parle. En 2008 à Bormio (Italie), 99 points d'avance n'ont pas suffi au cador des Bugnenets pour remporter le globe du super-G. Il pouvait se contenter de marquer un seul point, mais il a terminé 16e et a dû s'avouer vaincu face à l'Autrichien Hannes Reichelt. «Pour Lara et Federica, la situation de départ est plus simple - pour elles, il n'y a pas de tactique, pas d'arrière-pensée».

Le fait est que les deux skieuses mériteraient le globe. Lors de chacun des huit Super-G disputés jusqu'à présent, Lara Gut-Behrami et Federica Brignone se sont classées dans le top 5 - une constance à toute épreuve. Comme la tigresse du Val d'Aoste a gagné plus souvent (3-1), Lara Gut-Behrami serait devancée en cas d'égalité de points. Ce scénario est toutefois peu probable - on peut partir du principe que la meilleure des deux ce dimanche remportera également le globe.

La légende du ski suisse Bernhard Russi croit en tout cas à un triomphe suisse: «Pour moi, Federica Brignone est encore un peu plus sujette aux erreurs, malgré sa superbe progression. C'est pourquoi je pense que Lara va ramener ce globe à la maison».