1/7 En 2023, Jasmine Flury a remporté l'or aux championnats du monde de descente. Photo: Sven Thomann

Andrea Cattani et Mathias Germann

Jusqu'à la fin, l'espoir que Jasmine Flury puisse tout de même prendre le départ des Championnats du monde de ski qui débutent mardi était bien vivant. Après tout, la Davosienne de 31 ans est championne du monde de descente en titre depuis son triomphe sensationnel à Méribel (France) en 2023. Mais elle ne défendra pas son titre dans la discipline reine. Elle l'a elle-même annoncé samedi.

«Ce n'est malheureusement pas encore suffisant», écrit Jasmine Flury dans un message Instagram. Il y a tout juste un an, la skieuse s'était blessée au cartilage à Crans-Montana, ce qui l'avait éloignée des pistes pendant des mois. Et cette blessure l'empêche donc de concourir à nouveau pour le titre de championne du monde.

«Pour moi, il était clair que je ne prendrais le départ des Championnats du monde de Saalbach que si je pouvais défendre mon titre». Or, ce n'est pas le cas, écrit encore Jasmine Flury.

Jasmine Flury a un autre grand objectif

Ce n'est que fin octobre que Jasmine Flury a pu retourner sur la piste pour la première fois depuis sa grave blessure. Elle avait alors expliqué à Blick qu'elle visait certes les Championnats du monde en février 2025, mais que son grand objectif était plutôt les Jeux olympiques d'hiver de 2026 à Cortina (Italie). «Les Mondiaux ont toujours été une grande motivation pour moi. C'est pourquoi il n'est pas facile de prendre cette décision. Mais le rétablissement complet est la chose la plus importante pour moi et je continue à travailler dur pour cela».

Jasmine Flury veut désormais suivre les prochains championnats du monde à Saalbach-Hinterglemm en tant que fan. Elle ajoute: «Je souhaite beaucoup de succès à nos athlètes suisses et oui, hopp Schwiz!»

Etant donné que la Davosienne n'a pas encore participé à des courses cet hiver et qu'elle n'aurait dû figurer sur la liste de départ qu'en tant que tenante du titre, aucune skieuse n'est venue grossir les rangs de la sélection de Swiss-Ski à sa place. L'équipe suisse de descente sera donc composée de Lara Gut-Behrami, Corinne Suter et Malorie Blanc et d'une skieuse encore à définir. La question de savoir qui obtiendra le quatrième ticket pour les championnats du monde n'est en effet pas encore tranchée.