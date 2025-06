Elle n'avait plus le choix

C'est terminé pour Elisabeth Kappaurer. Photo: Keystone

Blick Sport

Elisabeth Kappaurer a décidé de mettre fin immédiatement à sa carrière de skieuse alpine. L’Autrichienne de 31 ans, spécialiste du géant, a disputé 47 courses en Coupe du monde, signant dix Top 15 au cours de sa carrière. Mais son parcours a été sérieusement freiné par de nombreuses blessures: fracture du cartilage au genou droit (2015), quatre fractures des métacarpiens (janvier 2018), double fracture tibia-péroné à la jambe gauche (été 2018), puis à la jambe droite (été 2019).

Touchée à nouveau au genou et opérée par arthroscopie en octobre dernier, elle avait déjà dû mettre un terme à sa saison en janvier. Elle a désormais pris la décision de raccrocher les skis pour de bon.

«Cette décision a été tout sauf facile. Elle a été le fruit d’un long processus», déclare-t-elle dans un communiqué de Ski Austria. «J’ai toujours réussi à revenir après mes blessures, mais durant la dernière phase de rééducation et de préparation pour la saison à venir, j’ai compris que je n’étais plus en mesure d’atteindre le niveau physique nécessaire pour rivaliser au plus haut niveau.»