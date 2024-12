Lindsey Vonn: «Mon niveau de ski est tout à fait correct»

Lindsey Vonn est sur le point de faire son retour en Coupe du monde. Sur Instagram, elle a fait part de son état d'esprit et de ses exigences après ses premières courses de l'année.

1/5 Lindsey Vonn envisage un retour en Coupe du monde. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

Lindsey Vonn est de retour sur les lattes. Le week-end dernier, l’Américaine s’est classée 24ème et 27ème en descente, puis 24ème et 19ème en Super-G lors des courses FIS de Copper Mountain (USA). Des résultats solides.

«Je sais que tout le monde a parlé de mon retour et que cela a été un voyage surprenant jusqu’à présent», a déclaré l’Américaine dans une vidéo Instagram.

«Beaucoup de gens disaient que j’étais lente, mais j’ai trouvé ça étonnant», a-t-elle affirmé. Il faut dire que, grâce à ses résultats, Lindsey Vonn a fait passer ses points FIS sous la barre des 80. Elle est donc à nouveau autorisée à participer à la Coupe du monde. «Le week-end dernier a donc été un succès», fait remarquer la skieuse.

«Je ne suis pas encore vraiment prête»

Lors des entraînements, elle s’est récemment mesurée à ses coéquipières américaines et à des skieuses du monde entier. «Certains jours, je gagnais les manches d’entraînement, d’autres non», révèle-t-elle, consciente qu’elle a encore du pain sur la planche après six ans sans course. Néanmoins, elle reste confiante: «Mon niveau de ski est tout à fait correct.»

Même si la championne admet qu’elle aurait aimé participer à Beaver Creek, son retour en Coupe du monde devra encore attendre. «Je n’ai pas obtenu mes points à temps», justifie-t-elle. Et d’ajouter: «Je ne suis pas encore vraiment prête non plus.»

C’est pourquoi Lindsey Vonn sera ouvreuse sur la piste américaine, descendue pour la première fois par des femmes ce week-end. «Ce sera un bon test pour moi, pour voir si je peux passer à l’étape suivante», est-elle convaincue.

Des attentes au plus bas

L’occasion aussi de voir comment son corps gèrera l’effort. «J’essaie de garder mes attentes basses parce que je ne sais pas ce qui va se passer», explique-t-elle. Jusqu’à présent, sa prothèse au genou ne lui a pas posé de problème. Il tient «étonnamment bien», estime la skieuse. «Je n’ai pas de douleurs ni de gonflements.»

Malgré ces signes encourageants, l’Américaine prend les étapes les unes après les autres. «Et quand je serai prête, je participerai à une course de Coupe du monde», promet-elle. Selon toute vraisemblance, cela devrait bientôt arriver. Lindsey Vonn vise les deux Super-G de St-Moritz (GR) juste avant Noël.