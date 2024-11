Elle est de retour! Aline Danioth: «J'ai beaucoup appris de toutes ces blessures»

Six blessures graves en six ans - Aline Danioth a connu une longue période de souffrance. Lors du slalom de Levi, elle fera son retour en Coupe du monde après une nouvelle (et dernière, espérons-le) rupture des ligaments croisés en mars 2023.