Cette star du ski refuse de parler de fin de carrière

Huit mois après sa grave blessure au genou, la championne olympique slovaque Petra Vlhova entrevoit enfin la lumière. Elle s’apprête à rechausser les skis pour un premier camp d’entraînement au col du Stelvio, avec en ligne de mire un retour avant les Jeux olympiques.

Petra Vlhova ne lâche rien! Photo: CHRISTIAN BRUNA

Blick Sport

Petra Vlhova fait un pas vers le retour sur neige. La championne du monde et olympique s’était déchiré le ligament croisé en janvier 2024 et se bat depuis pour revenir à la compétition. Selon son team manager Richard Galovic, la Slovaque va entamer un camp d’entraînement de sept jours au col du Stelvio. Mais la route reste longue avant un retour en Coupe du monde: «Elle aura besoin d’au moins 50 jours d’entraînement intensif sur neige avant que l’on puisse envisager des comparaisons en course ou des départs officiels.»

Petra Vlhova s’était blessée en janvier dernier lors du géant de Jasna, disputé à domicile. Elle manquera donc l’ouverture de la Coupe du monde à Sölden le 25 octobre. Son objectif reste clair: revenir à temps pour les Jeux olympiques au début de l’année prochaine.

Dans une interview à la télévision slovaque, la skieuse de 29 ans s’est montrée déterminée: «Je refuse d’accepter une fin de carrière prématurée. Je crois fermement que je peux revenir.»