Du suspense à Copper Mountain
Camille Rast dans le top 10 après la première manche du géant

Camille Rast est 10e à l'issue de la première manche du géant de Copper Mountain. La Valaisanne compte 1''26 de retard sur Alice Robinson.
Publié: il y a 12 minutes
Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
Camille Rast occupe le 10e rang provisoire du géant de Copper Mountain
Photo: Anna Szilagyi
ATS Agence télégraphique suisse

En l'absence de Lara Gut-Behrami, leader incontestable de l'équipe de Suisse dans la discipline, il a fallu que les autres Suissesses assurent. Et logiquement, c'est Camille Rast qui a endossé le costume de no 1.

La Vétrozaine a plutôt bien géré le haut, mais elle a eu un peu plus de peine sur le bas. Elle a donc été repoussée à la 10e place.

Wendy Holdener occupe elle la 19e place provisoire à 1''77. La Schwytzoise a fait ce qu'elle a pu, mais elle n'a pas autant de confiance en géant qu'en slalom.

Alice Robinson s'est régalée dans le Colorado. Sara Hector pointe à 0''29 et la vainqueure de Sölden, Julia Scheib, à 0''60.

La deuxième manche aura lieu dès 21h30.

