Lara Gut Behrami a raté un virage et a terminé hors du top 10 à Sankt-Anton Photo: Marco Trovati

ATS Agence télégraphique suisse

Une erreur, un virage trop large et Lara Gut-Behrami a pu dire au revoir à un bon résultat. Le plus frustrant pour la Tessinoise c'est qu'elle avait le dossard 11 et qu'elle avait donc vu que ce passage avait posé des problèmes à quelques concurrentes avant elle.

Sans cette faute, la skieuse de Comano aurait très certainement pu prétendre à une place sur le podium et donc talonner la gagnante du jour Federica Brignone. L'athlète du Val d'Aoste a remporté la première descente de sa brillante carrière et son 30e succès en Coupe du monde. Derrière Brignone, on retrouve la Tchèque Ester Ledecka à seulement 0''18 avec le meilleur chrono sur le bas. L'Italienne Laura Pirovano complète le podium.

Et que dire de la 5e place extraordinaire de Lindsey Vonn. A 40 ans, l'Américaine prouve qu'elle fait partie des légendes de son sport. Et même avec une prothèse au genou, la «Speed Queen» a impressionné par des trajectoires tendues. Il n'y a finalement que sur la fin qu'elle a perdu 0''38. Elle termine à 0''15 du podium.

Le résultat d'ensemble des Suissesses n'a pas de quoi bousculer une charrette. Corinne Suter a pris la 14e place en commettant elle aussi une faute au même endroit que sa compatriote. Michelle Gisin se cherche encore avec son 19e rang.

Pas sûr que Delia Durrer (27e provisoire) et Joana Hählen (28e) puisse terminer dans le top 30 et marquer des points.

A noter également la sortie de piste de Sofia Goggia, coupable d'une faute sur l'intérieur juste avant le «Eisfall».