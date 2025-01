Justin Murisier fait l'impasse sur Adelboden

Justin Murisier ne skiera pas à Adelboden cette année. Photo: Getty Images

Blick Sport

Début décembre, Justin Murisier a fêté sa première victoire en Coupe du monde à Beaver Creek (USA). Par la suite, son programme a été assez serré avec le retour en Europe et les courses de vitesse en Italie. Le skieur de 32 ans s'en rend compte aujourd'hui.

«Après un mois de décembre vraiment difficile avec des conditions de piste extrêmes, mon genou a commencé à montrer des signes de fatigue», écrit le Valaisan sur Instagram. Et d'ajouter: «C'est pourquoi je ne prendrai pas le départ à Adelboden, afin de me reposer et de préparer le reste de la saison». Sur la piste du Chuenisbärgli, Justin Murisier aurait dû disputer le slalom géant, qui aura lieu le 11 janvier. Il n'en sera donc rien.

Le skieur de Val de Bagnes a déjà skié à 17 reprises sur les pentes d'Adelboden. Son meilleur résultat a été décroché en 2022, lorsqu'il a terminé à la quatrième place du géant.