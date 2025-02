Le grand cador a encore frappé! Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le public de Crans-Montana a également vibré dimanche, avec cette fois-ci un doublé suisse. Marco Odermatt a cueilli son 45e succès en Coupe du monde en s'adjugeant le super-G disputé sur la Nationale, devant le Fribourgeois Alexis Monney qu'il a battu de 0''28.

Deuxième d'une descente gagnée par Franjo von Allmen et marquée par un triplé helvétique samedi, Marco Odermatt a forcé la décision sur les onze dernières secondes du parcours. Il a alors repris 0''21 à Alexis Monney, qui confirme l'excellence de sa forme après sa 3e place en descente samedi. Dominik Paris (3e dimanche) a lâché 0''51.



Avec 45 succès sur le Cirque blanc, "Odi" se retrouve à une longueur de l'Austro-Luxembourgeois Marc Girardelli, cinquième skieur comptant le plus de victoires en Coupe du monde. Le Nidwaldien revient aussi sur les talons de la Tessinoise Lara Gut-Behrami (46 succès), no 5 chez les dames à égalité avec Renate Götschl.

Il se rapproche de tous les globes

Vainqueur pour la 15e fois dans un super-G de Coupe du monde, Marco Odermatt s'est d'ailleurs quasiment assuré son troisième petit globe consécutif dans la spécialité. Le champion du monde 2025 de la discipline possède 181 points d'avance sur son nouveau dauphin, l'Italien Mattia Casse, à deux courses de la fin.



Ce doublé est le septième de la saison pour l'équipe de Suisse masculine, en tenant bien sûr compte du triplé réalisé samedi. Derrière Odermatt et Monney, seul Franjo von Allmen est toutefois également parvenu à s'immiscer dans le top 10. Le Bernois s'est classé 7e à 0''63.



Stefan Rogentin (14e), Justin Murisier (20e) et Loïc Meillard (24e) ont fini plus loin. Troisième du classement général de la Coupe du monde, Meillard accuse d'ailleurs désormais plus de 600 longueurs de retard sur le patron Marco Odermatt. Dauphin du Nidwaldien au général, Henrik Kristoffersen pointe quant à lui à 500 unités.