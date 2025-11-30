Wendy Holdener pas loin de la première place en slalom

Comme attendu, Mikaela Shiffrin domine le slalom de Copper Mountain, mais Wendy Holdener n'est pas loin derrière. Et Camille Rast est elle aussi bien dans la course après cette première manche.

ATS Agence télégraphique suisse

Wendy Holdener a été la seule à rivaliser avec Mikaela Shiffrin lors de la première manche du slalom de Copper Mountain. La Schwytzoise pointe à 0''28 de l'Américaine.

On ne sait pas si Wendy Holdener a ce qu'il faut pour répéter l'exploit de Killington il y a trois ans lorsqu'elle avait remporté son premier slalom et enfin battu Mikaela Shiffrin. Mais la Schwytzoise a été la seule à regarder la plus grande slalomeuse de tous les temps dans les yeux. Hormis le dernier partiel où elle a perdu vingt centièmes, la skieuse d'Unteriberg est restée au contact de celle qui skie «à la maison».

Bien joué de Camille Rast

Camille Rast a elle réussi une bonne partie intermédiaire, mais elle a connu davantage de soucis au départ et à l'arrivée. Toujours est-il que la Valaisanne est dans le coup avec sa 6e place provisoire à 1''18. La troisième place de Liensberger n'est pas si loin (0''49).

Très bon résultat pour Eliane Christen, 13e à 1''92 dans des conditions moins évidentes que les premières concurrentes.

Manche en revanche totalement ratée pour Mélanie Meillard, 21e et larguée à 3''69. Et le pire, c'est que l'athlète d'Hérémence n'a pas commis de faute majeure. Aline Höpli est 23e provisoire à 3''75.