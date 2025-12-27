Cinquième de la première manche, la Valaisanne Camille Rast peut espérer monter sur le podium du géant de Semmering. Deuxième manche dès 13h.

ATS Agence télégraphique suisse

La Valaisanne Camille Rast a signé le cinquième temps de la première manche du géant de Coupe du monde de Semmering samedi matin. Le meilleur chrono a été l'oeuvre de la Suédoise Sara Hector.

Partie avec le dossard 14, Camille Rast a concédé 0''65 sur Sara Hector. La championne du monde 2025 de slalom, auteure du deuxième temps intermédiaire à mi-course, a perdu beaucoup de terrain sur le bas. Cette manche solide lui permettra néanmoins de lorgner le podium en deuxième manche (dès 13h).

La Vétrozienne accuse toutefois plus d'une demi-seconde de retard (0''52) sur l'Albanaise Lara Colturi, troisième de cette manche initiale. La victoire devrait se jouer entre les trois premières, l'Autrichienne Julia Scheib pointant quant à elle au deuxième rang à 0''02 de Sara Hector.

Wendy Holdener bien plus loin

Deuxième meilleure Suissesse dans la discipline en l'absence de Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener a manqué son affaire, surtout sur le bas du parcours. La Schwytzoise a perdu 2''10 pour se retrouver 16e après le passage de 39 concurrentes. La Grisonne Vanessa Kasper est quant à elle 24e à 2''91.

Leader de la Coupe du monde de la spécialité, Alice Robinson a pour sa part connu l'élimination sur ce premier tracé. La Néo-Zélandaise est partie à la faute peu après le deuxième intermédiaire, alors qu'elle était parfaitement dans le coup. Ses malheurs pourraient profiter à Julia Scheib, deuxième de la Coupe du monde de géant.