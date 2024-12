Lara Gut-Behrami est déjà en grande forme à Beaver Creek

1/2 Lara Gut-Behrami évoluait dans une catégorie à part jeudi lors de l'entraînement de descente. Photo: keystone-sda.ch

Andrea Cattani

Comme mercredi, les premières places à Beaver Creek (USA) restent réservées aux Italiennes - et à Lara Gut-Behrami - lors du deuxième entraînement de descente de jeudi. La Tessinoise de 33 ans, qui avait déjà réalisé le deuxième meilleur temps la veille, n'a pas eu de concurrente jeudi... ou presque.

Dans des conditions parfaites, la Tessinoise a concédé plus d'une demi-seconde (+0.67) à sa seule concurrente, Sofia Goggia (32 ans, Italie), qui fait son retour en Coupe du monde. Derrière les deux anciennes championnes, une autre Italienne, Marta Bassino, a réalisé le troisième meilleur temps.

En revanche, les autres Suissesses cherchent encore leur forme pour les courses de vitesse de samedi (descente) et dimanche (super-G). Après Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin, 17e, est la deuxième meilleure Suissesse (+1''84). Elle est suivie par Delia Durrer (19e), Joana Hählen (21e), Priska Ming-Nufer (26e) et Jasmina Suter (31e). Corinne Suter (+ 3''96) et Stephanie Jenal (+ 4''46) ont pris encore plus de retard lors du deuxième entraînement.