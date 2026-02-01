Le skieur bernois a signé dimanche son deuxième succès en deux descentes à Crans-Montana. Dans le sillage de Franjo von Allmen, l’équipe suisse a réalisé une superbe performance globale.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Les nombreux spectateurs présents aux Barzettes ont un temps cru ne jamais pouvoir totalement fêter, dimanche lors de la descente hommes de Crans-Montana. Ils ont connu un premier frisson grâce à Alexis Monney, dossard No 6, qui a allumé du vert en bas. Mais la joie a été de courte durée, puisque Florian Schieder, concurrent suivant, lui a piqué le fauteuil de leader.

Puis, la folie dans l'aire d'arrivée pour le chouchou du pays, Marco Odermatt. Au contact de Dominik Paris, il a finalement été battu d'un souffle sur la ligne (+0.14). Dossard No 13, Niels Hintermann était en avance après deux intermédiaires, mais a craqué sur la suite du tracé.

Une piste faite pour Franjo von Allmen

La tension montait et les fans ne demandaient qu'à s'emballer complètement. Et la délivrance est venue de Franjo von Allmen, dossard No 15. Impérial, le skieur bernois a mis tout le monde d'accord, reléguant Dominik Paris à 65 centièmes. Une deuxième victoire en autant de descentes à Crans-Montana, après le triplé suisse de 2025. «Je me sens presque comme à la maison, ici», sourit l’athlète de 24 ans dans l’aire d'arrivée.

Avec ces deux succès en autant de descentes sur le Haut-Plateau, il paraît évident que cette piste est taillée pour lui. Le natif de Boltigen est à l’aise dans les mouvements de terrain du haut de parcours, impressionne sur les sauts qui jalonnent la piste et est un as de la glisse, capable d’emmagasiner de la vitesse sur le haut pour la garder jusqu’en bas. «C’est vrai que c’est une piste qui me convient, valide le vainqueur du jour. J’aime bien gérer le tempo.»

«Presque imbattable»

Ses coéquipiers en vitesse ne peuvent le contredire. «C’était difficile d’aller jouer tout en haut avec Franjo aujourd’hui», avoue Alexis Monney, 10e de la descente de Crans-Montana, à +1.06 de son compère, intouchable dimanche.

«Quand Franjo ne fait pas d’erreur sur ce genre de piste, il est presque imbattable. C’est incroyable», s'enthousiasme quant à lui Marco Odermatt, quatrième de la course du jour. «Il fallait garder la vitesse, gérer la vitesse. Il y avait moins de passages techniques, où je peux faire la différence», regrette un peu le leader du classement de la discipline. Le Nidwaldien garde tout de même un matelas de 115 points d’avance sur Franjo von Allmen dans la lutte pour le Globe de la spécialité.

5 Suisses dans les 10

L’équipe de Suisse de vitesse a réalisé une performance d’équipe exceptionnelle à Crans-Montana. Outre Franjo von Allmen, Marco Odermatt et Alexis Monney, deux autres Suisses, se sont classés dans le top 10. Lars Rösti a réalisé la meilleure performance de sa carrière, avec une magnifique sixième place. Alessio Miggiano (23 ans), quant à lui, a signé le deuxième top 10 de sa carrière en se classant huitième.

À noter également, la superbe 13e place de Livio Hiltebrand (22 ans), là encore meilleur résultat de sa jeune carrière. Les trois hommes ne disputeront pas les Jeux olympiques de Milan/Cortina, en février. Témoin d'une incroyable concurrence nationale.

La preuve, aussi, que les jeunes loups sont (déjà) là, derrière un chef de meute nommé Franjo von Allmen, pas bien vieux non plus avec ses 24 printemps.