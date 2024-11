Mikaela Shiffrin en tête à Levi après la première manche

Mikaela Shiffrin est en tête après la première manche du slalom de Levi. Camille Rast et Mélanie Meillard sont dans le top dix, Michelle Gisin et Wendy Holdener juste derrière.

Mikaela Shiffrin mène le bal à Levi. Photo: Getty Images

Blick Sport

L'Américaine de 29 ans, partie avec le dossard no 8, est venue à bout de ce premier tracé en 52''39. L'Allemande Lena Duerr (+0''60) et la Croate Zrinka Ljutic (+0''73) complètent le podium provisoire.

Dans le brouillard et sous les flocons, Shiffrin s'est montrée de loin la plus rapide dans le mur, augmentant son avance sur quelques virages seulement. Elle fermera donc le portillon de départ en deuxième manche (dès 13h00) avec une 98e victoire en Coupe du monde en ligne de mire.

Camille Rast (7e), elle aussi très rapide dans le mur, et Mélanie Meillard (10e) figurent dans le top 10 provisoire de cette première course de la saison. Michelle Gisin est 11e, à 1''51 de Shiffrin, Wendy Holdener 13e (+1''83). De son côté, la Saint-Galloise Nicole God est sortie de piste après dix secondes de course seulement. Aline Danioth, de retour après 20 mois d'absence et une quatrième rupture du ligament croisé, a, elle, terminé hors du top 30.