Wendy Holdener et Camille Rast: ce duo de slalomeuses suisses est en feu! Elles peuvent désormais rêver de cristal et d'or aux championnats du monde. Derrière leur succès se cachent des entraînements secrets avec deux techniciens de haut niveau.

1/6 Un maître dans son domaine: Lucas Pinheiro Braathen. Le super-technicien s'est entraîné avec Camille Rast. Photo: keystone-sda.ch

Cinq des dix slaloms du calendrier de la saison de ski ont été disputés: c'est déjà l'heure du premier bilan intermédiaire! Du point de vue suisse, il est tout à fait positif, surtout pour Wendy Holdener et Camille Rast.

La Schwytzoise a terminé deux fois deuxième, la dernière fois à Kranjska Gora (Slovénie). Camille Rast a elle fêté son premier podium en carrière en terminant troisième à Gurgl (Autriche) et a ensuite enchaîné avec sa première victoire à Killington (Etats-Znis). Si elles continuent sur leur lancée, elles ont toutes deux de bonnes chances de remporter le globe de cristal en slalom - ou l'or aux championnats du monde en février.

Mais qu'est-ce qui rend Wendy Holdener et Camille Rast si fortes? Ce sont différentes pièces du puzzle qui forment un beau tableau d'ensemble. Dans le cas des deux artistes helvétiques du slalom, il y a un point commun qui leur a donné des ailes. Elles se sont toutes deux entraînées avec deux des meilleurs techniciens du monde - Wendy Holdener avec Henrik Kristoffersen et Camille Rast avec Lucas Pinheiro Braathen.

«Tu te mesures à un homme, c'est différent»

«C'était très cool. Henrik est extrêmement stable sur ses skis, la manière dont il s'équilibre est impressionnante. Et il n'a aucun mouvement parasite en haut du corps, qui te font perdre du temps. J'ai donc essayé de m'inspirer de lui», raconte Wendy Holdener. Comment s'est déroulée cette séance particulière avec le champion du monde norvégien de géant (2019) et de slalom (2023)?

Le nouveau coach de Wendy Holdener, le Valaisan Jörg Roten, est l'ex-entraîneur de Henrik Kristoffersen. Avant le slalom de Gurgl en novembre, il a fait jouer ses contacts - et cela a rapidement fonctionné: «Tu te mesures tout à coup à un homme, c'est différent. Pour une fois, je n'ai pas pu me battre en tête, mais j'ai dû rattraper du temps sur le même parcours. C'était extrêmement excitant et cela m'a beaucoup apporté», raconte Wendy Holdener.

Et comment a-t-elle vécu le caractère du Norvégien, qui fait régulièrement monter la température chez ses adversaires en les provoquant? «C'est passionnant de rencontrer quelqu'un en personne. J'ai aussi posé quelques questions. Et il ne m'a pas dévorée», raconte-t-elle avec un clin d'œil.

Lucas Pinheiro Braathen impressionne le coach de Camille Rast

Dans le cas de Camille Rast, l’initiative d’un entraînement particulier revient également à son coach, Denis Wicki. « C’était l’hiver dernier, juste avant les courses de Jasna fin janvier. Lucas Braathen s’entraînait en solo sur la Reiteralm avec Atomic, préparant son retour en Coupe du monde. Nous avons eu l’opportunité de nous joindre à lui», raconte Denis Wicki. Il décrit cette séance avec le Norvégien, désormais en compétition pour le Brésil, comme un moment charnière pour Camille Rast. «Même parcours, mêmes manches, tout était calqué à l’identique. C’est exactement de cette manière qu’il faut procéder. C’était une expérience marquante!»

Camille Rast le dit avec un tout petit peu plus de retenue, mais partage le même enthousiasme. «Voir de ses propres yeux ce qu’il excelle à faire est une vraie leçon. Son langage corporel était fascinant. Cela m’a donné un élan», confie la Valaisanne.

Les prochains mois diront si ces entraînements avec Henrik Kristoffersen et Lucas Pinheiro Braathen marqueront un tournant majeur pour le duo suisse. Pour l’instant, on peut leur faire confiance.