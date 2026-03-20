Les Suisses ont largement dominé la dernière descente de Coupe d'Europe de l'hiver. Sandro Manser, Lenz Hächler et Philipp Kälin ont signé un triplé lors des finales à Saalbach.

ATS Agence télégraphique suisse

Sandro Manser a décroché sa deuxième victoire en Coupe d'Europe. Le Schwytzois a devancé respectivement de 9 et 18 centièmes Lenz Hächler et Philipp Kälin. Arnaud Boisset, Delio Kunz et Loïc Chable, qui ont terminé ex aequo à la 6e place, ont complété l'excellente performance des athlètes de Swiss-Ski.

Deux places fixes en Coupe du monde

Vice-champion du monde junior de super-G, Sandro Manser occupe la 2e place au classement final de la descente, derrière le Français Ken Caillot et devant le Vaudois Gaël Zulauf. Sandro Manser et Gaël Zulauf, lequel a dû se contenter de la 32e place vendredi, se sont ainsi assuré une place fixe en Coupe du monde de descente l’hiver prochain.

La saison dernière, Gaël Zulauf avait manqué cet objectif de justesse, échouant à un point de la 3e place. Cette fois-ci, la chance était du côté du Vaudois, qui termine avec... un point d'avance sur le 4e Lenz Hächler.