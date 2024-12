Les Suisses en embuscade à Alta Badia

Même si la victoire semble hors de portée, la Suisse a une possibilité de monter sur le podium lors du slalom d'Alta Badia. Loïc Meillard et surtout Daniel Yule ne sont pas très loin de la boîte.

Daniel Yule est le Suisse le mieux placé après la première manche à Alta Badia. Photo: AFP

Blick Sport

La Suisse va-t-elle monter pour la huitième fois de rang sur un podium de Coupe du monde chez les hommes cette saison? Ou la belle série va-t-elle s'arrêter là? En tout cas, il faudra une seconde manche parfaite de la part des représentants à croix blanche. Le meilleur d'entre eux, Daniel Yule, pointe à la sixième place après le premier tracé, à 19 centièmes de la troisième place de Clément Noël et, surtout, à 1"18 du leader provisoire.

Timon Haugan a réussi une sublime manche en Italie. Le Norvégien a relégué presque tous ses concurrents au-delà de la seconde. Seuls Clément Noël (+0"99) et son compatriote Atle Lie McGrath (+0"31) ont limité la casse sur la Gran Risa.

Autre Suisse engagé, Loïc Meillard a eu un peu plus de difficulté à Alta Badia. Après 32 concurrents, il occupe le 8e rang, à 1"44 de Timon Haugan. Le podium n'est pas impossible, mais il faudra passer la deuxième sur le second tracé. Tanguy Nef (15e, +2"43) et Luca Aerni (22e, +2"96) devraient voir la deuxième manche. Ramon Zenhäusern s'est par contre raté. À l'arrivée, il a concédé 3"47 sur le leader. De son côté, Marc Rochat a de nouveau connu l'élimination. C'est la troisième fois en autant de slaloms cette saison que le Vaudois ne rallie pas l'arrivée.