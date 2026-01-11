A Adelboden, Loïc Meillard vise un premier podium en slalom

Deux courses de Coupe du monde sont au programme ce dimanche à Adelboden et Zauchensee. Loïc Meillard et Janine Schmitt porteront les espoirs suisses face à une concurrence féroce.

ATS Agence télégraphique suisse

Deux courses de Coupe du monde sont au programme dimanche. Les hommes disputent un slalom relevé à Adelboden, tandis que les femmes vont rivaliser de vitesse lors du super-G de Zauchensee (Autriche).

Dans la station bernoise, Loïc Meillard cherchera sans doute à effacer sa déception de la veille en géant (6e place). Le skieur d'Hérémence vise un premier succès sur la piste du Chuenisbärgli, où il n'est même jamais monté sur le podium en slalom. Son meilleur résultat est une quatrième place obtenue en 2023. L'an dernier, il avait connu l'élimination en première manche.

Le public rêve de voir un Suisse triompher depuis 2020 et le succès de Daniel Yule. Néanmoins, les pronostics sont nettement plus difficiles à établir en slalom qu'en géant. Les cinq courses disputées jusqu'à présent cette saison ont connu cinq vainqueurs différents. Mercredi, Clément Noël s'est imposé à Madonna. Le Français l'avait emporté l'année dernière au Chuenisbärgli.

Pour trouver trace du dernier podium suisse en slalom à Adelboden, il faut remonter quelque peu dans le temps. En 2020, Daniel Yule avait remporté la victoire devant une foule en délire juste avant que le monde s'arrête en raison du covid. Tanguy Nef, Loïc Meillard, Marc Rochat, la lutte pour une place dans le top 10 sera âpre, car la densité est majeure dans une discipline où 0''20 peuvent vous faire passer de la 4e à la 10e place.

Dès 10h30 (2e manche à 13h30), le champion du monde de la discipline devra sortir le grand jeu pour battre l'homme du moment, le Français Clément Noël, qui a remporté la dernière course entre les piquets serrés: le slalom nocturne de Madonna di Campiglio.

Chez les femmes, sur le super-G de Zauchensee (12h00), les espoirs des Suissesses sont limités. Elles devraient logiquement se battre pour les places d'honneur, loin des favorites. A moins d'une nouvelle surprise, après l'étonnante 5e place de la Saint-Galloise Janine Schmitt samedi lors de la descente.