De bonne humeur au festival du film de Zurich: Marco Odermatt, Corinne Suter, Jasmine Flury et Mauro Caviezel. Photo: keystone-sda.ch 1/7

Blick Sport

Avant de se voir à l'écran, les as du ski marchent sur le tapis vert. Marco Odermatt se réjouit de la première de Aiming High, car il n'a encore jamais vu le film. Interrogé sur sa toute première expérience cinématographique, le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde doit d'abord réfléchir un instant. «Le Roi Lion», répond-il finalement.

Enfant, il a passé beaucoup de temps dehors dans la nature - bien sûr aussi sur les pistes de ski, explique le Nidwaldien. «Mais quand j'étais très jeune, je regardais les Teletubbies à la télévision. Et plus tard, les Pokémon». Et quel est son film préféré? Il n'est pas un grand fan de fantasy, mais le Seigneur des anneaux et le Hobbit lui ont beaucoup plu.

Corinne Suter, en revanche, aime le film Titanic depuis de nombreuses années. La championne olympique de descente de 2022 révèle qu'elle pleure toujours en le regardant. «Même si je sais exactement ce qui va se passer et quand», dit-elle en riant.

Son premier film au cinéma? «Je m'appelle Eugen». «J'ai demandé à ma marraine de le regarder avec moi jusqu'à ce qu'elle accepte. C'était cool». Arnold Schwarzenegger est lui son acteur préféré. «J'ai vu tous ses films».

Jasmine Flury: «Là, j'ai trop peur»

Sa coéquipière Jasmine Flury, qui se remet actuellement d'une blessure, est, comme Corinne Suter, très émotive. Mais elle n'a pas pleuré lors de sa première grande expérience cinématographique. «Je suis allée au cinéma avec mon père à Davos. Nous sommes allés voir 'Je m'appelle Eugen'». Elle aime beaucoup de films différents, mais les films d'horreur ne lui conviennent pas du tout. «J'ai trop peur», dit-elle en souriant.