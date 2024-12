Retour imminent! Corinne Suter est actuellement aux Etats-Unis et espère pouvoir disputer les courses de ce week-end à Beaver Creek. Découvrez la sélection suisse.

Le retour de Corinne Suter sur les pistes est imminent. Photo: freshfocus

Blick Sport

Une semaine après les hommes et le magnifique doublé suisse en descente (Justin Murisier) et en super-G (Marco Odermatt), les femmes lanceront ce week-end leur saison de vitesse avec une descente (samedi) et un super-G (dimanche) à Beaver Creek, aux Etats-Unis.

Swiss-Ski a nommé huit coureuses pour ces deux courses. Corinne Suter (30 ans) en fait partie. Fin janvier, elle s'est déchirée le ligament croisé et a endommagé son ménisque – la première blessure grave de sa carrière. LSon objectif était de s'envoler pour l'Amérique du nord pour un camp d'entraînement à la fin novembre. Elle y est parvenue, mais il n'est pas encore sûr qu'elle puisse effectuer son grand retour ce week-end. «La décision quant à la participation de Corinne Suter sera prise après l'entraînement de descente», précise le communiqué de Swiss-Ski.

De plus, les fans de ski suisses doivent s'habituer à un nouveau nom. Priska Nufer (32 ans) s'est mariée cet été - et s'appelle désormais Priska Ming-Nufer.

L'équipe suisse: Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Priska Ming-Nufer, Joana Hählen, Michelle Gisin, Delia Durrer, Stephanie Jenal, Jasmina Suter.

Priska Ming-Nufer avec son mari Patrick Ming. Photo: Photo: Romina Amato