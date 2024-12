Un spécialiste de la vitesse met fin à sa carrière

À la suite de problèmes de dos consistants, l'Allemand Dominik Schwaiger doit mettre un terme à sa carrière. Il avait pris part aux JO de Pékin et a 116 départs de Coupe du monde.

Dominik Schwaiger raccroche les lattes. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Mi-février, Dominik Schwaiger a terminé 46e du Super-G de Kvitfjell. Il s'agissait de son dernier résultat en Coupe du monde. «Après 116 courses de Coupe du monde, deux Championnats du monde et une fois les Jeux olympiques, il est temps pour moi de dire au revoir au ski», écrit le spécialiste allemand de la vitesse sur Instagram. Il poste à cet effet une série de photos qui retracent sa carrière, de ses premiers virages lorsqu'il était enfant jusqu'aux JO.

Dominik Schwaiger doit mettre un terme à sa carrière – son corps l'y contraint. «Mes problèmes de dos persistants, qui ne s'améliorent pas malgré de nombreux traitements, ne me laissent malheureusement pas d'autre choix», écrit-il. Et d'ajouter: «Même si cette étape est incroyablement difficile pour moi.» Pour l'équipe allemande de vitesse, il s'agit de la troisième retraite de l'année. En janvier, Josef Ferstl et Thomas Dressen avaient déjà raccroché leurs skis.

Son meilleur résultat, Dominik Schwaiger l'a obtenu en 2015 en terminant quatrième d'une course parallèle. En outre, il s'est classé deux fois dans le top 10 en descente (5e et 7e). Il n'est jamais monté sur le podium. Le fait qu'il ait pu faire de sa passion son métier est un rêve qui s'est réalisé. «C'était une époque géniale avec vous», dit-il en s'adressant à tous ceux qui l'ont accompagné durant sa carrière.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Même si le départ à la retraite est loin d'être facile, il se réjouit de cette nouvelle étape de sa vie. Dominik Schwaiger ne s'est pas prononcé sur la suite de sa carrière. En revanche, il a déjà annoncé il y a quelques semaines ce qui l'attend l'année prochaine pour une autre aventure. Lui et sa compagne vont devenir parents.