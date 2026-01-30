DE
Des pneus aux patins
Cette ancienne star des circuits automobiles participera aux JO... en bobsleigh!

L'ancienne pilote automobile Simona de Silvestro va bien réaliser son rêve olympique. La Zurichoise représentera l'Italie aux Jeux de Milan-Cortina (6-22 février)... en bob!
Publié: il y a 14 minutes
Reconversion réussie pour Simona de Silvestro.
Photo: Thomas Meier
Simona de Silvestro a derrière elle une carrière impressionnante dans le sport automobile. La Zurichoise de 37 ans a participé à plusieurs reprises à la légendaire course Indianapolis 500. Elle est entrée dans l'histoire comme la première femme à marquer des points en Formule E et a effectué des essais en Formule 1 pour l'écurie Sauber.

Photo: Thomas Meier

Il y a trois ans, Simona de Silvestro est passée des pneus aux patins afin de réaliser son rêve d'enfant: participer aux Jeux olympiques. Grâce à ses résultats constants en Coupe d'Europe, elle s'est qualifiée pour l'une des deux places italiennes. Elle a également déjà concouru en Coupe du monde, avec une 15e place en monobob et une 17e place en bob à deux comme meilleurs résultats à ce jour.

