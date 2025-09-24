La famille de Matteo Franzoso lui a fait ses adieux

La famille et les amis de Matteo Franzoso lui ont fait leurs adieux lors de ses funérailles. Sa mère et sa petite amie lui ont prononcés des mots chargés d'émotion.

1/6 Matteo Franzoso repose chez lui en Italie. Photo: Getty Images

Ramona Bieri

Le 15 septembre dernier, Matteo Franzoso est décédé des suites d’une grave chute à l’entraînement alors qu’il fêtait son 26e anniversaire. Depuis, le ski est en deuil. Ce sont surtout les athlètes qui se trouvaient également au Chili lors du drame qui souffrent. C’est le cas de son coéquipier Christof Innerhofer. Ce dernier a affirmé ne plus pouvoir dormir et a posté sur Instagram une photo de lui en larmes.

Les larmes ont par ailleurs dû couler chez lui mardi après-midi. A Sestriere (It), sa famille et ses amis lui ont fait leurs adieux. Christof Innerhofer avait annoncé qu’il assisterait aux funérailles nationales. D’autres stars du ski italien comme Mattia Casse ou des hommes politiques comme le ministre de l’Economie Giancarlo Giorgetti ou le ministre des Sports Andrea Abodi faisaient aussi partie des invités endeuillés. La Fédération italienne des sports d’hiver (FISI) a suspendu toute activité pour la journée.

Pendant le service funéraire, la maman Olga a fait ses adieux à son fils avec des mots pleins d’émotion. «Quand tu étais enfant, tu rêvais des Jeux olympiques et tu étais sur le point de réaliser ce rêve», a-t-elle dit selon les médias italiens. Et d’ajouter: «Tu es notre héros. Pour moi, tu as déjà gagné les Jeux olympiques.» Elle a souligné la fierté que les parents ressentent et a demandé à son fils: «Continue à skier. Ils t’attendent au paradis.» Elle a surtout un espoir: que sa mort ne soit pas vaine, mais qu’elle contribue à «pratiquer ce beau sport avec plus de sécurité».

L'hommage de sa petite amie

Cet espoir est également celui d’Elena Lorenzi. Elle sait ce que la famille Franzoso traverse. Sa fille Matilde a également été victime d’un accident mortel en octobre dernier. Ce qui l’énerve le plus, c’est que «le sacrifice de Matilde n’a servi à rien. Peut-être que maintenant, quelques personnes de plus se sont réveillées».

Les adieux sont aussi particulièrement durs pour la petite amie de Matteo Franzoso, Alice Vanni. Sur Instagram, elle rend hommage à son amour. «La mort n’est rien. Je suis juste passée de l’autre côté, comme si j’étais cachée dans la pièce d’à côté.» Tels sont les mots qu’elle a choisis, librement cités d’après le théologien britannique Henry Scott Holland. Elle dit avoir le souffle coupé en sachant «que tu es dans la pièce d’à côté et pas ici avec moi, à suivre le chemin que nous avons choisi ensemble». Alice Vanni a posté une série de photos qui témoignent de leur amour et montrent à quel point le couple était heureux. «Je te protégerai, toi et notre amour, aujourd’hui, demain et pour toujours», a-t-elle promis.