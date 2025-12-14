L'attentat de Sydney émeut Alice Robinson à Saint-Moritz

Alice Robinson remporte le super-G de Saint-Moritz et entre dans l'histoire en devenant la première skieuse venue de l'hémisphère sud à s'imposer dans une discipline de vitesse. La joie de son triomphe est toutefois ternie par la nouvelle de la tuerie de Sydney.

Mathias Germann

Le soleil illumine le visage d’Alice Robinson. Dans l’aire d’arrivée de Salastrains, son sourire est encore plus éclatant. Elle vient de remporter son tout premier super-G. La Néo-Zélandaise entre dans l’histoire: jamais une athlète de l’hémisphère sud ne s’était imposée dans une discipline de vitesse. «Je n’avais encore jamais réussi une course comme celle-là. Tout était parfait», confie-t-elle.

Puis l’atmosphère se fige. À la question de savoir si elle a entendu parler de la tuerie de Sydney (Australie), elle répond, interloquée: «Non, que s’est-il passé?» Des journalistes lui apprennent alors qu’un drame s’est produit sur la célèbre plage de Bondi. Le choc est immédiat.

Un journaliste lui demande si elle a des proches en Australie. «Oui, ma famille est là-bas», répond-elle en baissant la tête. Les parents d’Alice Robinson sont néo-zélandais, elle vit à Queenstown depuis l’âge de quatre ans et elle est née à Sydney. Submergée par l’émotion, elle n’entend même plus les excuses du journaliste.

Peu après, une journaliste australienne précise que les grands-parents d’Alice Robinson vivent à quelques kilomètres de Sydney. La Bosnienne Elvedina Muzaferija passe alors en courant, n’a rien entendu de l’échange, embrasse la gagnante et lance: «Où a lieu la fête aujourd’hui?» Alice Robinson détourne le regard. Des larmes coulent sur ses joues.

Lindsey Vonn: «J'ai skié comme une enfant»

En l'espace de quelques secondes, Alice Robinson vit un véritable tourbillon d'émotions. Pourtant, sa course sur Corviglia était brillante. La spécialiste du géant a fait preuve de courage et de force, elle dessine des courbes comme personne d'autre. Elle bat même son ancienne idole Lindsey Vonn. L'Américaine se classe quatrième. «Lindsey a toujours été une grande source d'inspiration», déclarait Alice Robinson à Blick il y a trois ans. A l'époque, elle était entraînée par Chris Knight, l'ancien coach de Lindsey Vonn. Les deux sont des skieuses Red Bull - un signe évident de leur classe.

Lindsey Vonn reconnaît la victoire d'Alice Robinson et se dit satisfaite de sa semaine et heureuse de ce premier succès depuis son retour. «Mais aujourd'hui, j'ai skié comme une enfant. Je n'ai jamais appuyé sur les carres, j'ai été prudente», dit-elle à la télévision suisse.

Malorie Blanc résiste à la pression

Du point de vue suisse, ce à quoi on pouvait s'attendre après les forfaits de Lara Gut-Behrami, Corinne Suter et Michelle Gisin se produit: personne ne comble le vide. Il reste deux lueurs d'espoir. Jasmina Suter termine douzième - son meilleur résultat depuis presque quatre ans.

Et Malorie Blanc, sixième, réalise le meilleur super-G de sa carrière. Il ne lui manque que 33 centièmes pour monter sur le podium. «J'ai un peu dérivé et j'ai été trop prudente. Mais je suis heureuse. Et je sais qu'il est possible d'aller encore plus vite».

Malorie Blanc dit avoir beaucoup appris pendant ces trois jours en Engadine. Notamment à ne pas se disperser. «Quand ça va dans la tête, je vais plus vite». Lindsey Vonn est le modèle à suivre, selon elle. «Elle a confiance en elle, suit son chemin et s'amuse».

La reine de la vitesse a-t-elle donné une leçon au monde du ski avec sa victoire magnifique en descente? «Cela a déclenché quelque chose», répond Malorie Blanc. «Moi aussi, je n'aime pas perdre et je veux m'améliorer. Je n'aurais jamais pensé courir à côté d'elle. Cela me plaît - tout comme le spectacle qu'elle offre».