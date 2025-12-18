Marco Odermatt franchit la barre des 50 victoires en Coupe du monde. Voici les chiffres impressionnants qui se cachent derrière ces succès.

Ce que vous ignoriez sur les 50 victoires de Marco Odermatt en Coupe du monde

Ramona Bieri

Environ 90 minutes - c'est la durée d'un match de football ou d'un film d'amour de Rosamunde Pilcher. Pendant ce temps, on peut aussi faire d'autres choses. Par exemple, remporter 50 victoires en Coupe du monde. Bien sûr, Marco Odermatt a besoin d'un peu de «temps additionnel». Il a passé en tout 1h35'50''14 sur les skis pour exulter 50 fois. Malgré tout, c'est impressionnant. Pour atteindre cette marque, Marco Odermatt a eu besoin de 182 courses.

Le Nidwaldien fait désormais partie d'un cercle très fermé de stars du ski. La légende italienne Alberto Tomba a également remporté 50 courses. Seul un trio est monté encore plus souvent sur la plus haute marche du podium: les deux Autrichiens Hermann Maier (54 victoires) et Marcel Hirscher (67 victoires) ainsi que le Suédois Ingemar Stenmark (86 victoires). Mais un seul était plus jeune lorsqu'il a franchi cette marque.

Alors qu'«Odi» a 28 ans et deux mois lors de son 50e triomphe, Stenmark a déjà franchi cette barre à près de 24 ans. Ce n'est qu'à plus de 30 ans que Tomba et Maier ont rejoint le club des 50 ans.

Pilote 1ère victoire Âge 50e victoire Âge Marco Odermatt 6.12.2019 22 ans 60 jours 18.12.2025 28 ans 72 jours Alberto Tomba 27.11.1987 20 ans 343 jours 15.03.1998 31 ans 86 jours Hermann Maier 23.02.1997 24 ans 78 jours 06.03.2005 32 ans 89 jours Marcel Hirscher 13.12.2009 20 ans 284 jours 04.01.2018 28 ans 308 jours Ingemar Stenmark 17.12.1974 18 ans 274 jours 11.03.1980 23 ans 359 jours

Les disciplines où Odermatt exulte le plus

C'est dans sa discipline de prédilection, le slalom géant, qu'Odermatt comète le plus grand nombre de succès. Il a passé 28 fois les portes le plus rapidement. C'est le dossard #3 qui lui porte le plus chanceux - il l'a porté lors de sept victoires, suivi du #4 (cinq victoires) ainsi que du #2 et du #5 (quatre victoires chacun). Dans les deux disciplines de vitesse, le #8 est son numéro porte-bonheur, il remporte quatre victoires avec ce numéro sur la poitrine.

Si l'on considère l'ensemble des triomphes, le dossard #3 reste le favori de Marco Odermatt - même s'il n'a encore jamais gagné une descente ou un super-G avec ce numéro. Mais cela s'explique par la règle des numéros de départ, car les meilleurs coureurs de vitesse ne prennent jamais le départ dès le début. Les destinations qui réussissent le plus à «Odi» sont Beaver Creek et Alta Badia avec cinq victoires chacune, suivies de près par Val d'Isère, Wengen et Adelboden avec quatre succès chacune.

Sur le plan technique, c'est en Italie qu'Odermatt a le plus de succès. Il a déjà fêté douze victoires chez nos voisins, suivies de dix triomphes aux Etats-Unis et de neuf en Suisse.

Victoire la plus nette et la plus serrée

C'est en Andorre qu'Odermatt a fêté sa victoire la plus nette. Lors de la finale de la Coupe du monde 2023, il prend pas moins de 2,11 secondes à ses concurrents en slalom géant. Dans sa discipline de prédilection, les résultats peuvent aussi être plus serrés. A Schladming en 2024, il n'a que cinq centièmes d'avance. Et ce, après une remontée fulgurante, car à mi-parcours, Odermatt n'était que 11e. Et il a fini par fêter la victoire la plus serrée de sa carrière.

Il avait déjà remporté le Super-G d'Aspen en 2023 avec la même avance. A titre de comparaison: en descente, trois dixièmes, c'est la plus petite avance qu'Odermatt ait jamais obtenue en tant que vainqueur (Beaver Creek 2025). Pour les victoires les plus nettes en vitesse, il a 0,58 (descente de Wengen 2024) ou 0,98 seconde d'avance (super-G de Bormio 2023).

En ce qui concerne les 50 victoires, il y a, outre Odermatt, 100 places de podium à attribuer. La plupart d'entre eux reviennent à l'Autriche (27), suivie de la Norvège (24) et de la Suisse (13). Aleksander Aamodt Kilde, qui s'est placé neuf fois à côté du vainqueur Odermatt, est le plus présent, suivi de près par Henrik Kristoffersen (8) ainsi que Zan Kranjec et Loïc Meillard (7 chacun). Outre Meillard, Odermatt a déjà partagé le podium lors de ses victoires avec Franjo von Allmen (4), Alexis Monney (1) et Stefan Rogentin (1).