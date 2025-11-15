Une journée à oublier pour les Suissesses à Levi

La Suisse n'est pas parvenue à monter sur le podium lors du premier slalom de la saison, à Levi. Meilleure représentante, Wendy Holdener a terminé à la 8e place. La victoire est revenue à Mikaela Shiffrin, qui a réalisé une nouvelle démonstration.

La championne du monde Camille Rast a marqué quelques points en Finlande. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

18e, 12e et 7e. Autant dire que la première manche des Suissesses Camille Rast, Mélanie Meillard et Wendy Holdener ne faisait pas forcément rêver du côté de Levi. À la sortie du tracé finlandais, il aurait fallu un petit miracle pour qu'une Suissesse monte sur la boîte. Chose qui, malheureusement pour le camp à croix blanche, n'est pas arrivé.

Dans un premier temps, Camille Rast n'est pas parvenue à prendre le commandement. Toujours affaiblie par une blessure, la Valaisanne a au moins pu grappiller quelques places et quelques points (15e). Partie un poil plus tard, son amie Mélanie Meillard a raté sa deuxième manche et a chuté au classement (22e). Tous les espoirs étaient sur les épaules de Wendy Holdener, dernière Suissesse à s'élancer. Mais tout comme ses compatriotes auparavant, la Schwytzoise n'a pas vu du vert à l'arrivée et termine finalement à la 8e place.

La victoire est revenue, sans surprise, à l'Américaine Mikaela Shiffrin. Celle qui a dominé la première manche le matin n'avait «qu'à» valider ce 65e succès en slalom en Coupe du monde. Mais comme d'habitude, elle n'a pas ralenti et a mis une tempête à ses concurrentes.

Le reste du podium est placé sous le signe de la jeunesse et des anniversaires. Deuxième, Lara Colturi a fêté d'une très belle manière son 19e anniversaire, en ce samedi 15 novembre (+1"66). Finalement, l'Allemande Emma Aicher signe son premier podium en slalom en Coupe du monde, alors qu'elle a fêté ses 22 ans deux jours auparavant (+2"59).