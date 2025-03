Jacques Lüthy et Max Julen, deux noms chargés d'histoires et de succès. Les deux hommes ont fait partie des premiers géantistes suisses à avoir réussi le triplé, bien avant les héros actuels. Mais leur vie a pris une tournure dramatique.

Démence et décès

1/6 En 1983, Pirmin Zurbriggen a assuré à Adelboden, avec Max Julen (à gauche) et Jacques Lüthy (à droite), le premier et jusqu'à ce samedi le seul triplé suisse en géant de Coupe du monde. Photo: FOTO-NET / GABOR HORVATH

Marcel W. Perren

Adelboden, le 11 janvier 1983: Pirmin Zurbriggen, Max Julen et Jacques Lüthy remportent à la Tschentenalp le premier triplé suisse en slalom géant, qui est resté le seul dans cette discipline jusqu'à ce samedi et le magnifique triplé suisse à Hafjell.

Alors que Pirmin Zurbriggen, aujourd'hui âgé de 62 ans, a trouvé le bonheur dans sa vie privée en épousant Moni, la cousine de Max Julen, après une carrière glorieuse (40 victoires en Coupe du monde, quatre victoires au classement général de la Coupe du monde, quatre titres de champion du monde et un titre olympique), le médaillé de bronze olympique de 1980 et le champion olympique de 1984 ont dû faire face à de violents coups du sort.

Le Fribourgeois Jacques Lüthy (65 ans) a été diagnostiqué dément il y a cinq ans. En automne 2022, Max Julen a perdu son fils Marc, âgé de 23 ans, à cause d'une maladie cardiaque. Et l'été dernier, son hôtel et son restaurant ont été inondés à Zermatt.

Samedi, Max Julen avait cependant une bonne raison de faire la fête: son 64e anniversaire. En plus de voir son nom revenir sur le devant de la scène grâce à ses héritiers de 2025, ces nouveaux héros du ski suisse.