L’équipe suisse de vitesse quitte Soldeu, dans les Pyrénées, pour Val di Fassa, dans les Dolomites. Dix athlètes de Swiss-Ski ont été sélectionnées pour les deux descentes (vendredi et samedi) et le super-G (dimanche). Priska Ming-Nufer ne fait pas partie du groupe.
Swiss-Ski annonce que la skieuse de 34 ans doit subir une opération et met fin à sa saison de manière anticipée: «Lors de la descente à Soldeu, elle a ressenti des douleurs au genou droit. Les examens médicaux effectués à son retour en Suisse, à la clinique Hirslanden de Zurich, ont révélé une déchirure partielle du ménisque externe, qui doit être opérée.»
La sélection de Swiss-Ski: Corinne Suter, Malorie Blanc, Jasmine Flury, Janine Schmitt, Delia Durrer, Stefanie Grob, Jasmina Suter, Jasmin Mathis, Joana Hählen, Daria Zurlinden.