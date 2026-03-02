La saison se termine prématurément pour Priska Ming-Nufer. Cette mauvaise nouvelle tombe alors que l'équipe de Suisse de vitesse se prépare à affronter les pistes italiennes.

Fin de saison pour cette descendeuse suisse, qui doit se faire opérer

Blick Sport

L’équipe suisse de vitesse quitte Soldeu, dans les Pyrénées, pour Val di Fassa, dans les Dolomites. Dix athlètes de Swiss-Ski ont été sélectionnées pour les deux descentes (vendredi et samedi) et le super-G (dimanche). Priska Ming-Nufer ne fait pas partie du groupe.

Swiss-Ski annonce que la skieuse de 34 ans doit subir une opération et met fin à sa saison de manière anticipée: «Lors de la descente à Soldeu, elle a ressenti des douleurs au genou droit. Les examens médicaux effectués à son retour en Suisse, à la clinique Hirslanden de Zurich, ont révélé une déchirure partielle du ménisque externe, qui doit être opérée.»

La sélection de Swiss-Ski: Corinne Suter, Malorie Blanc, Jasmine Flury, Janine Schmitt, Delia Durrer, Stefanie Grob, Jasmina Suter, Jasmin Mathis, Joana Hählen, Daria Zurlinden.