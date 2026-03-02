DE
FR

Déchirure partielle du ménisque
Fin de saison pour cette descendeuse suisse, qui doit se faire opérer

La saison se termine prématurément pour Priska Ming-Nufer. Cette mauvaise nouvelle tombe alors que l'équipe de Suisse de vitesse se prépare à affronter les pistes italiennes.
Publié: il y a 32 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
1/2
Fin de saison pour Priska Ming-Nufer.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

L’équipe suisse de vitesse quitte Soldeu, dans les Pyrénées, pour Val di Fassa, dans les Dolomites. Dix athlètes de Swiss-Ski ont été sélectionnées pour les deux descentes (vendredi et samedi) et le super-G (dimanche). Priska Ming-Nufer ne fait pas partie du groupe.

Swiss-Ski annonce que la skieuse de 34 ans doit subir une opération et met fin à sa saison de manière anticipée: «Lors de la descente à Soldeu, elle a ressenti des douleurs au genou droit. Les examens médicaux effectués à son retour en Suisse, à la clinique Hirslanden de Zurich, ont révélé une déchirure partielle du ménisque externe, qui doit être opérée.»

La sélection de Swiss-Ski: Corinne Suter, Malorie Blanc, Jasmine Flury, Janine Schmitt, Delia Durrer, Stefanie Grob, Jasmina Suter, Jasmin Mathis, Joana Hählen, Daria Zurlinden.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus