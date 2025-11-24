Les courses de ski de Kitzbühel en 2026 seront marquées par une interdiction étendue de l'alcool fort. Cette mesure, appliquée dans le centre-ville et la zone de l'événement, vise à réduire les interventions policières.

1/5 Tous les ans, une fête populaire est organisée lors des courses du Hahnenkamm à Kitzbühel. Photo: keystone-sda.ch

Lino Dieterle

Chaque année, Kitzbühel attire des foules dans le Tyrol en janvier. Plus de 80'000 fans se pressent au bord des pistes pour les courses du Hahnenkamm, et la fête dure tout le week-end. Du 19 au 25 janvier 2026, les courses resteront un événement populaire… mais les supporters devront renoncer à l'alcool fort!

Selon le portail d’information heute.at, les organisateurs ont étendu l’interdiction de l’alcool mise en place en 2023. Dans le centre-ville, plus aucun alcool à forte teneur (plus de 10%) ne sera servi dès le jeudi du week-end de la course. Même la traditionnelle «soirée tyrolienne», réception officielle organisée dans le cadre des courses devra se passer d’alcool fort.

L’interdiction s’étend du centre-ville jusqu’à la zone située au-dessus des remontées mécaniques, la gare et l’ensemble de la zone de l’événement. Les fans qui ne respecteraient pas cette règle et consommeraient du schnaps apporté à titre privé s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 2'000 euros. Ces mesures font suite à l’augmentation massive des interventions policières durant le week-end.

Les supporters vont-ils respecter l’interdiction?

Reste à savoir si les supporters se conformeront à ces nouvelles règles en 2026. En janvier 2024, Blick avait interrogé les fêtards, dont la plupart semblaient peu impressionnés par l’interdiction. «Idée saugrenue, cette interdiction de l’alcool», estimait l’un d’eux en secouant la tête, tandis qu’un autre sortait une énorme flasque de sa poche et déclarait avec un clin d’œil: «Il y a de l’eau dedans».

Dernièrement, la station autrichienne de Sölden, qui accueille également la Coupe du monde, avait fait parler d’elle en introduisant une «zone sans alcool». Cette mesure vise à limiter les excès après le ski: les contrevenants s’exposent là aussi à des amendes pouvant atteindre 2000 euros tout au long de la saison.