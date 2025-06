Lara Gut-Behrami va se lancer dans la boisson

1/6 L'horloge de la sportive professionnelle tourne: Lara Gut-Behrami a confirmé qu'elle arrêterait de skier l'hiver prochain. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Sa carrière n’est pas encore terminée, mais elle touche à sa fin. Lara Gut-Behrami (34 ans) a confirmé qu’elle raccrochera les skis après l’hiver prochain. Son dernier grand rendez-vous: les Jeux olympiques de Cortina d’Ampezzo, en février 2026.

Et ensuite? Elle ne compte pas rester à ne rien faire. Lors d’un événement organisé par Finanz und Wirtschaft, la star du ski a esquissé les grandes lignes de son avenir.

«Je ne vais pas rester chez moi à faire le ménage», a-t-elle lancé. «Londres est une ville très connectée et, aujourd’hui, les opportunités pour rester active et travailler sont nombreuses.»

Si Londres revient autant dans son discours, c’est pour une raison bien précise: son mari Valon Behrami deviendra directeur technique du club de Watford, en Championship anglaise. Leur résidence principale restera à Lugano, et le couple possède également une maison à Udine, en Italie. Mais une installation plus longue à Londres après la fin de sa carrière semble déjà actée.

Un virage entrepreneurial assumé

Plus que le lieu, c’est surtout le projet professionnel qui intrigue. Lara Gut-Behrami, qui a toujours mis l’accent sur le moment présent tout au long de ses 17 saisons en Coupe du monde, prépare pourtant une reconversion bien ficelée. Selon les informations de Blick, elle deviendra copropriétaire de la marque KA-EX, une boisson de récupération très appréciée des sportifs.

L’annonce officielle du partenariat est prévue pour juillet. Mais on sait déjà que Lara Gut-Behrami ne se contentera pas du rôle d’ambassadrice: elle sera aussi investisseure et conseillère de cette entreprise suisse basée à Zurich. Une «campagne télévisée à plusieurs millions de dollars» serait déjà dans les tuyaux aux États-Unis, avec en prime le lancement d’un nouveau produit révolutionnaire.

Une boisson née d’une gueule de bois

KA-EX a été fondée par le pharmacien Pedro Schmidt, après une soirée un peu trop arrosée. «Je me suis dit: ce n’est pas possible de souffrir autant après une gueule de bois», racontait-il dans Schweizer Illustrierte. Huit ans plus tard, sa boisson est devenue populaire, non seulement chez les fêtards, mais aussi chez les athlètes. Elle promet de soulager les lendemains difficiles… qu’ils soient dus à l’alcool ou à des courbatures.

Mauro Schmid (25 ans), champion suisse de cyclisme sur route, fait partie des ambassadeurs. De nombreux footballeurs pros, y compris des internationaux suisses, en consomment déjà.

Sponsor de casque ou pas ?

Reste à savoir si KA-EX s’affichera aussi sur le casque de Lra Gut-Behrami. Cet hiver, elle courait sans sponsor visible. La tendance serait plutôt à un retrait progressif. Mais une chose est sûre: contrairement à ce que certains pensent, Lara Gut-Behrami ne disparaîtra pas après sa retraite sportive. Son avenir, en réalité, a déjà commencé.