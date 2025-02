«D'autres sont plus fortes»

1/4 Lindsey Vonn a réagi avec déception à la décision de ne pas pouvoir prendre le départ du combiné par équipes avec Mikaela Shiffrin. Photo: SVEN THOMANN

Cédric Heeb

Lindsey Vonn (40 ans) aurait bien aimé concourir avec Mikaela Shiffrin (29 ans) dans le combiné par équipe. Mais il n'en a rien été - Mikaela Shiffrin se présente à la place avec la championne du monde de descente Breezy Johnson (29 ans). Après la descente de mardi matin, le duo occupe la quatrième place, ce qui donne à Mikaela Shiffrin toutes les chances de remporter une médaille grâce au slalom (dès 13h15).

Lundi, Lindsey Vonn n'était «pas surprise» de cette décision, comme elle l'a indiqué dans un message crypté sur X. Elle en a ensuite rajouté une couche à l'ORF: «Malheureusement, j'ai été la dernière à apprendre la nomination sur Instagram. On aurait pu m'appeler et me l'annoncer personnellement». Elle participe au combiné avec AJ Hurt (24 ans).

Leur entraîneur Alexander Hödlmoser justifie son choix dans une interview accordée à la chaîne de télévision autrichienne: «C'est une pure décision d'entraîneur». Selon lui, il faut veiller à ce que les athlètes les plus rapides concourent ensemble. «Et Breezy est la plus rapide en descente, c'est pourquoi elle part avec Mikaela».

«En ce moment, d'autres sont plus fortes»

Alexander Hödlmoser est tout à fait conscient que la skieuse de 40 ans aurait souhaité faire équipe avec Mikaela Shiffrin. L'Autrichien déclare: «Bien sûr, ce serait cool de voir deux grandes championnes de ski skier ensemble. Mais en ce moment, d'autres sont plus fortes et c'est pourquoi nous avons pris cette décision».

Le fait qu'il ait probablement pris la bonne décision se confirme après la descente dans le combiné par équipe. Alors que Breezy Johnson se classe quatrième, Lindsey Vonn accuse un retard de 2,51 secondes et n'est que 21e. «Maintenant, AJ doit mettre les gaz», plaisante à moitié une Lindsey Vonn visiblement mécontente de son temps.

Comme Lauren Macuga (22 ans) a réalisé le meilleur temps en descente, l'équipe américaine a même une chance de remporter plus d'une médaille dans le nouveau format des championnats du monde. Paula Moltzan (30 ans) tentera mardi après-midi de conforter son avance jusqu'à la ligne d'arrivée du slalom.