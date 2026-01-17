Qu'écouteront les skieurs avant de descendre le Lauberhorn ce samedi matin? La réponse est ici!

Marcel W. Perren

C’est l’un des rituels les plus répandus dans le monde du ski: de nombreuses stars de la vitesse s’échauffent en musique avant de s’élancer. À l’aire de départ du Lauberhorn, Franjo von Allmen s’imprègne de sons très durs. «En ce moment, j’adore le son du groupe de metal californien System of a Down», révèle le champion du monde de descente venu de l’Oberland bernois.

Dominik Paris, qui fait sensation en tant que chanteur du groupe de death metal Rise of Voltage durant les périodes sans compétition, est dans le même état d’esprit. «Même si je n’écoute jamais de chanson précise avant une course, ma playlist est exclusivement composée de métal. Il y a beaucoup de Pantera, et le titre Cowboys from Hell m’a particulièrement séduit.»

La playlist de Niels Hintermann est elle aussi infernale: «Dans la demi-heure qui précède mon départ pour la plus longue descente du monde, j’écoute très souvent les classiques d’AC/DC Highway to Hell et Hells Bells, ainsi que 'Wir haben noch lange nicht genug' des Böhsen Onkelz»

Marco Odermatt fait figure d’exception

Le copain zurichois de Niels Hintermann, Alessio Miggiano, préfère des sonorités un peu plus mélodieuses. «Il y a de fortes chances que je me motive juste avant le départ avec une chanson de Linkin Park», explique le skieur de 23 ans, cinquième de la dernière descente de Val Gardena avec le dossard 43.

Et la superstar Marco Odermatt? A-t-elle elle aussi un groupe fétiche avant la course? «Je me booste souvent avec du rap allemand lors de l’entraînement de force et de condition physique, mais je n’écoute pas du tout de musique lors de la préparation immédiate à la compétition», confie le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde.



