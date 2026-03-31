Coup dur pour le fabricant de ski Van Deer! Le cador norvégien Henrik Kristoffersen a annoncé la fin de leur partenariat ce mardi.

Blick Sport

Henrik Kristoffersen (31 ans) tourne la page de la marque fondée par son rival de longue date Marcel Hirscher (37 ans). L’information a été annoncée mardi dans un communiqué du fabricant de skis.

«Je suis reconnaissant envers toute l’équipe de Van Deer–Red Bull Sports pour ce que nous avons accompli ensemble ces quatre dernières années», a déclaré le Norvégien. «La décision de mettre un terme à cette collaboration n’a pas été facile à prendre. Mais nous sommes arrivés ensemble à la conclusion que c’était le bon choix, car cela ouvre de nouvelles perspectives et apporte un nouvel élan à chacun.»

Après 19 années passées chez Rossignol, Henrik Kristoffersen avait rejoint la marque autrichienne à partir de la saison 2022/23. Dès son premier hiver, il avait décroché l’or en slalom aux Mondiaux de Courchevel-Méribel. Lors de la saison 2024/25, il a également remporté le petit globe de cristal de la discipline.