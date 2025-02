1/6 Malorie Blanc ne se met pas la pression avant ses premiers championnats du monde. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann et Ramona Bieri

La première conférence de presse de Swiss-Ski s'est déroulée lundi après-midi dans la House of Snow. Celle-ci appartient aux Autrichiens, mais la Suisse peut y installer sa salle de séjour en tant que sous-locataire - ce sera l'inverse à Crans-Montana pour les Championnats du monde 2027.

C'est d'abord Malorie Blanc, la jeune skieuse de 21 ans, qui apparaît. «Après Cortina, mon genou était un peu enflé, c'est pourquoi j'ai fait une pause. Maintenant, je suis très contente d'être ici. Pour mes premiers Championnats du monde, je ne veux pas me mettre trop de pression, mais prendre du plaisir», a déclaré la Valaisanne.

Michelle Gisin (31 ans) a ensuite effectué son apparition. Elle évoque tout de suite sa saison médiocre. «Je n'ai pas peur pour autant. Malheureusement, cet hiver, je me suis en partie perdue dans une folie de la perfection. Et sans joie, rien ne fonctionne chez moi. C'est pourquoi je veux garder ma positivité pendant ces deux semaines». La skieuse d'Engelberg participera au super-G et, selon toute vraisemblance, au combiné par équipes et au géant. En descente, elle devra se battre avec Priska Ming-Nufer (32 ans) pour la dernière place restante.

Pas de grandes attentes chez Corinne Suter

Corinne Suter (30 ans) est engagée pour la descente et le super-G. «Je me réjouis énormément, mais mes attentes ne sont pas aussi grandes qu'auparavant lors des grands événements. Il ne faut pas oublier que je suis dans une saison de retour». Elle apprécie particulièrement l'ambiance qui règne à Saalbach. «Quand je suis sur le balcon, j'entends toutes sortes de choses - beaucoup de musique de la fan-zone. Et même dans la rue, on m'aborde souvent - on voit que les gens sont passionnés de ski».

Lara Gut-Behrami (33 ans) est la seule de l'équipe de vitesse à ne pas se présenter à la conférence de presse. Elle arrivera un peu plus tard à Saalbach et s'exprime à la place par message vocal. D'emblée, elle précise: «Ce seront mes derniers championnats du monde». C'est la neuvième fois qu'elle participe aux Mondiaux et elle s'en réjouit - même si elle n'est pas une grande fan de la piste. Celle-ci n'est pas assez exigeante et les bosses ne lui conviennent pas. Mais elle a appris à s'en accommoder au cours des dernières années. «Je vais prendre le départ et essayer de saisir ma chance et de montrer le meilleur», promet-elle.

Selon toute vraisemblance, Lara Gut-Behrami ne participera qu'aux courses individuelles. «Je ne pense pas faire le combiné par équipe», dit-elle. Elle se concentre sur le géant, auquel elle préfère consacrer trois jours d'entraînement.