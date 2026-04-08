Stefan Abplanalp n'est plus l'entraîneur des descendeuses suisses. Silvan Epp, qui a fait partie de l'équipe de 2016 à 2018, prend le relais. Le coach déchu pourrait rester chez Swiss-Ski dans un nouveau rôle.

Andri Bäggli

Stefan Abplanalp n’est plus l’entraîneur du groupe de vitesse féminin. Swiss-Ski l’a annoncé ce mercredi dans un communiqué.

Pour lui succéder, la fédération fait appel à un visage bien connu: Silvan Epp. Ce dernier avait déjà œuvré comme entraîneur au sein du groupe de Coupe du monde de vitesse entre 2016 et 2018. Plus récemment, il occupait le poste de responsable du ski alpin à l’école secondaire de sport d’Engelberg. Il est par ailleurs le mari de l’ancienne skieuse suisse Andrea Ellenberger.

Revenu au sein de Swiss-Ski au printemps 2025 pour remplacer Roland Platzer, en poste depuis de nombreuses années, Stefan Abplanalp laisse derrière lui un bilan contrasté. «L’ensemble du staff, sous la conduite de Stefan Abplanalp, a su faire face à une situation extrêmement exigeante. Sans cela, des moments forts comme les quatre podiums de Corinne Suter après sa pause forcée en début de saison ou la première victoire en Coupe du monde de Malorie Blanc, à Crans-Montana, n’auraient pas été possibles», souligne Hans Flatscher, directeur du ski alpin.

Un nouveau rôle à l’étude

Malgré ces éléments positifs, une analyse approfondie de la saison a conduit à une décision commune: «En concertation avec Stefan Abplanalp, nous sommes arrivés à la conclusion qu’un ajustement s’imposait en vue des prochaines années, notamment dans le cadre du renouvellement générationnel en cours», précise encore Swiss-Ski. Des discussions sont actuellement en cours afin de lui proposer une nouvelle fonction au sein de la fédération.

De son côté, l’intéressé s’est exprimé avec retenue: «Je suis reconnaissant et fier de la manière dont nous avons relevé les défis, en tant qu’équipe composée d’athlètes et de membres du staff, et d’avoir bouclé la saison sur une note positive. Je vais désormais prendre le temps nécessaire pour approfondir les discussions avec Swiss-Ski concernant un nouveau rôle et examiner attentivement les options qui s’offrent à moi.»

Privées notamment de Lara Gut-Behrami et, en partie, de Corinne Suter, les spécialistes suisses de vitesse ont connu une saison globalement décevante.



