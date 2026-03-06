Laura Pirovano remporte le descente de Val di Fassa

Les Suissesses ont terminé loin du podium lors de la descente de Val di Fassa, remportée par l’Italienne Laura Pirovano. Meilleure Helvète, Corinne Suter a pris la 8e place.

L’équipe de Suisse n’a pas réussi à se mêler à la lutte pour le podium lors de cette épreuve dominée par l’Italienne Laura Pirovano, qui remporte là son premier succès en carrière à 28 ans. Sur une course particulièrement serrée, où les 18 premières se tiennent en moins d’une seconde, les Suissesses ont dû se contenter de places d’honneur.

La meilleure performance helvétique est venue de Corinne Suter. La Schwytzoise a terminé au 8e rang en 1:21.89, à 49 centièmes de la victoire. Une course solide, surtout sur le haut du parcours, mais insuffisante pour rivaliser avec les toutes meilleures du jour. Derrière elle, Jasmine Flury se classe 21e à 1.16 seconde. La Grisonne, de retour de blessure, n’a jamais réussi à trouver le rythme nécessaire pour viser le top 10.

Corinne Suter sauve l'honneur suisse

Un petit peu plus loin dans le classement, Stefanie Grob se classe 23e à 1,28 seconde. Juste devant le duo composé de Delia Durrer et Malorie Blanc, toutes deux 22es, à 1,38 seconde. Janine Schmitt complète le bilan helvétique provisoire avec une 24e place à 1,40 seconde.

Le podium est complété par l'Allemande Emma Eicher (deuxième à 1 centième) et l'Américaine Breezy Johnson (29 centièmes).