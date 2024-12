La blessure de Mikaela Shiffrin ouvre-t-elle la voie à Lara Gut-Behrami?

1/10 Oui, il est encore tôt en hiver. Mais chaque course compte. Lara Gut-Behrami remportera-t-elle sa troisième victoire au classement général de la Coupe du monde ? Sa plus grande rivale, Mikaela Shiffrin, n'est pas au rendez-vous. Photo: Getty Images

Mathias Germann

Ces dernières semaines, Mikaela Shiffrin n'avait qu'un objectif en tête. Elle avait la possibilité de fêter sa centième victoire en Coupe du monde chez elle à Killington (USA). Mais le destin en a décidé autrement. La skieuse n'a pas pu réaliser cet exploit et a terminé sa course sur un lit d'hôpital: «Il me faudra au moins quelques semaines avant d'être à nouveau en mesure d'avoir de la force», a-t-elle déclaré.

Ce mauvais coup du sort ne fait certainement que reporter sa 100e victoire en Coupe du monde. Toutefois, l'objectif ultime pour la skieuse cette saison est plutôt de reconquérir le grand globe de cristal et remporter ainsi le classement général de la Coupe du monde. En prélude de la saison, Mikaela Shiffrin avait décrit cet objectif comme son «étoile directrice». Si elle y parvenait, elle rejoindrait la détentrice du record Annemarie Moser-Pröll (six victoires).

Lar Gut-Behrami se sent «beaucoup mieux»

Une telle issue semble déjà compromise après la sérieuse blessure de la skieuse. On ignore encore combien de temps il lui faudra pour guérir, elle qui est profondément touchée au ventre et qui a subi un grave traumatisme musculaire.

Cela pourrait bien ouvrir la voie à Lara Gut-Behrami. Certes, la Tessinoise a connu un début de saison catastrophique avec un abandon à Sölden et une 13e place à Killington. Mais la prochaine étape est le Super-G à Saint-Moritz. Elle pourrait donc y marquer des points précieux.

«Je me sens beaucoup mieux qu'il y a un mois. Je suis contente, c'est comme ça qu'on s'amuse», a-t-elle récemment déclaré à la SRF. C'était avant le slalom géant de Killington, mais cela a montré que la Tessinoise était prête non seulement physiquement, mais surtout mentalement cette fois-ci.

La santé décisive

A quoi cela va-t-il mener? On se souvient que l'hiver dernier déjà, la Suissesse avait profité d'une chute de Mikaela Shiffrin. Elle avait dépassé l'Américaine grâce à une série de victoires et fêté sa deuxième victoire au classement général de la Coupe du monde. «Je pense que Mikaela a presque abandonné pour ne pas avoir à se battre contre Lara», avait alors déclaré l'Italienne Federica Brignone dans le journal «Repubblica», créant ainsi le buzz.

Une chose est sûre, dans la lutte pour le grand globe de cristal, il sera toujours plus décisif de rester longtemps en bonne santé. Seuls ceux qui y parviennent peuvent en rêver.