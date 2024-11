Absence de neige à Gurgl, les courses en grand danger

Le manque de neige menace les slaloms de Coupe du monde de Gurgl! A quelques semaines des courses des 23 et 24 novembre, les organisateurs autrichiens se battent avec des prairies vertes au lieu de pistes enneigées.

1/4 Cela ne ressemble pas encore à la Coupe du monde de ski. Les webcams de Gurgl, au Top Mountain Crosspoint, sont situées juste en-dessous de l'arrivée du slalom Photo: Screenshot Bergfex.at

BliKI , Marcel W. Perren et Stefan Meier

Le manque de neige menace les slaloms de Coupe du monde de Gurgl. Moins de trois semaines avant les courses prévues pour les femmes et les hommes (23 et 24 novembre), les pentes sont dominées par des prairies vertes et une étroite bande de neige artificielle. La neige naturelle fait défaut. Le déroulement des slaloms est sérieusement menacé, comme l'écrit «Österreich».

Mais l'espoir n'est pas encore éteint. Le directeur de course de la FIS, Markus Waldner, se montre toujours très optimiste, comme il nous l'a précisé: «Ils ont l'installation de neige artificielle la plus moderne que l'on puisse imaginer», explique Waldner. Il suffirait de quelques nuits froides pour produire suffisamment de neige.

Alban Scheiber, le chef du comité d'organisation, abonde dans le même sens auprès du «Tiroler Tageszeitung». Il espère que «cinq à six nuits froides» suffiront pour produire suffisamment de neige artificielle et préparer le parcours à temps.

Le plan B entre-t-il en action?

Les prévisions météorologiques donnent de l'espoir, selon «Österreich». Dans les jours à venir, les températures devraient nettement baisser, ce qui permettrait de produire de l'or blanc. L'équipe a bon espoir de rendre la piste praticable d'ici au week-end de la Coupe du monde. Mais il reste à voir si le temps et les conditions météorologiques seront suffisants pour amener la piste au niveau requis.

Si cela ne devait pas être possible, il existe déjà un plan B dans le tiroir, comme l'a appris Blick. Les slaloms pourraient être déplacés à Sölden, où deux slaloms géants ont déjà été organisés en octobre pour le début de la Coupe du monde.