Marco Odermatt a déjà remporté 50 victoires en Coupe du monde, trois aux Championnats du monde et une aux Jeux olympiques. Mais ce n'est pour l'instant pas en Suisse qu'il a plus triomphé.

Ramona Bieri

Marco Odermatt est entré dans l’histoire le 18 décembre 2025 en s’imposant lors de la descente de Val Gardena. Ce jour-là, le Nidwaldien a célébré la 50e victoire de sa carrière en Coupe du monde, rejoignant ainsi la légende italienne Alberto Tomba. Seuls trois skieurs ont fait mieux: les Autrichiens Hermann Maier (54 victoires) et Marcel Hirscher (67), ainsi que l’inégalable (pour l'instant?) Suédois Ingemar Stenmark (86).

Du point de vue suisse, le débat est clos depuis longtemps: Marco Odermatt est le plus grand skieur helvétique de tous les temps. Aucun autre Suisse n’a remporté autant de courses de Coupe du monde chez les hommes. À ce palmarès s’ajoutent trois titres mondiaux et une médaille d’or olympique. Si certaines stations ne lui ont souri qu’une seule fois, d’autres sont devenues de véritables terrains de chasse.

Jusqu’ici, ses stations les plus prolifiques sont Alta Badia (Italie) et Beaver Creek (Etats-Unis), où il s’est imposé à cinq reprises. À Beaver Creek, il est même monté deux fois sur la plus haute marche du podium en décembre dernier. Juste derrière figurent deux classiques suisses: Adelboden et Wengen. Sur chacune de ces pistes mythiques, Marco Odermatt compte déjà quatre victoires. Et il pourrait bien en faire ses étapes de Coupe du monde les plus fructueuses dès les deux prochains week-ends.

Série en cours à Adelboden

À Adelboden, le Nidwaldien n’a qu’une seule occasion de briller cette année, lors du géant de samedi 10 janvier. En revanche, la semaine suivante à Wengen, il disposera de deux chances supplémentaires avec le super-G (vendredi 16) et la descente du Lauberhorn (samedi 17). Reste à savoir s’il parviendra à rééditer son exploit de l’an dernier, lorsqu’il avait remporté le géant et la descente sur la piste bernoise.

Sur le Chuenisbärgli, Marco Odermatt peut viser une cinquième victoire consécutive — un exploit inédit. Même Ingemar Stenmark s’était arrêté à quatre succès d’affilée, entre 1979 et 1982.

Cet hiver, Marco Odermatt aurait également pu triompher pour la cinquième fois consécutive à Val d’Isère, mais cette série s’est interrompue. Lors du triplé suisse de mi-décembre, il a dû se contenter de la troisième place, derrière Loïc Meillard et Luca Aerni. Peu après, sa domination a aussi pris fin à Alta Badia, où il restait sur quatre victoires consécutives.

Qu’il poursuive ou non sa série à Adelboden, une chose est sûre: son palmarès est encore loin d’être complet. À ce jour, Marco Odermatt totalise neuf victoires en Coupe du monde sur le sol suisse. Il n’a fait mieux que dans deux pays: l’Italie (12 succès) et les États-Unis (10).