Vingt-cinq ans de différence d'âge, et alors?

L’ancienne championne de ski Maria Riesch a retrouvé l’amour dans les bras de Johann Schrempf, un responsable de croisière de 25 ans son aîné. Critiquée pour cette relation atypique, l’Allemande assume pleinement et savoure son bonheur retrouvé.

1/10 Maria Riesch est totalement amoureuse. Photo: AFP

À l’été 2024, Maria Riesch (40 ans) a surpris tout le monde en annonçant sa séparation d’avec Markus Höfl (51 ans), son mari depuis treize ans et compagnon de longue date. Après quatorze années de vie commune, le couple s’est officiellement défait.

Mais pendant que son ex retrouvait l’amour, la vie de l’ancienne star du ski allemand a, elle aussi, pris un nouveau tournant. Quelques mois seulement après la rupture, Maria Riesch est apparue pour la première fois en public au bras de Johann Schrempf (65 ans).

«C’est le meilleur compagnon que je puisse imaginer pour cette nouvelle étape de ma vie», confiait-elle en septembre. Les deux se connaissent depuis longtemps, mais ce n’est qu’après la séparation d’avec Markus Höfl qu’une relation s’est nouée entre eux. Interrogée par RTL sur le secret de leur bonheur, Maria Riesch explique: «Nous sommes tous les deux très simples et nous aimons voyager. Tout s’accorde parfaitement.»

Pour elle, la clé d’une relation réussie ne réside pas seulement dans la complicité, mais aussi dans les intérêts communs: «Il faut se faire confiance et profiter au maximum du temps passé ensemble.»

Un amour à distance

Leur couple doit toutefois composer avec un défi majeur: le métier de Johann Schrempf. En tant que Traveling Operator Manager sur des bateaux de croisière, il passe souvent plusieurs semaines en mer.

«Je dois trouver un équilibre quand il est absent», reconnaît la triple championne olympique. Récemment, elle a même passé quatre semaines à bord avec lui: «J’ai pu l’accompagner et découvrir des endroits que je ne connaissais pas encore: l’Islande, le Groenland… C’était magnifique», s’enthousiasme-t-elle.

«Nous sommes au-dessus de ça»

Leur différence d’âge — 25 ans — et leur différence de taille n’ont pas échappé aux internautes. «Sur les réseaux, tout le monde se croit autorisé à donner son avis», déplore Maria Riesch.

«Il y a parfois des commentaires désagréables, mais nous sommes au-dessus de ça.» Habituée aux critiques depuis sa carrière sportive, elle garde la même philosophie: «On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut simplement ne pas tout prendre à cœur, sourire et continuer à avancer.»