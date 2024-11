Le patron de Swiss-Ski fait volte-face sur Zermatt

1/5 Le président de Swiss-Ski, Urs Lehmann, révèle à quoi pourrait ressembler le programme de la Coupe du monde à Zermatt à l'avenir. Photo: Keystone

Marcel W. Perren

Lors des réunions du conseil d'administration de la Fédération internationale de ski, il n'y a pratiquement pas eu de sujet ces trois dernières années sur lequel le chef de la FIS Johan Eliasch et le président de Swiss-Ski Urs Lehmann ne se sont pas battus. Mais depuis quelques semaines, il y a au moins un point à l'ordre du jour sur lequel le milliardaire anglo-suédois et le champion du monde de descente de 1993 tirent à la même corde.

«Ces dernières semaines, j'ai parlé plusieurs fois au téléphone avec Johan Eliasch au sujet de Zermatt. Et nous sommes d'accord sur le fait que cette station emblématique doit revenir dans le calendrier de la Coupe du monde», constate Urs Lehmann. Pour rappel, la descente sur la Gran Becca, avec départ en Suisse et arrivée en Italie, a été retirée au printemps dernier du programme de la Coupe du monde pour cette saison, bien que le chef du comité d'organisation de Zermatt, Franz Julen, ait négocié un contrat de cinq ans avec la FIS.

Après les annulations de 2022 et 2023, ce sont de nombreux athlètes de haut niveau qui se sont exprimés auprès de Johan Eliasch contre la poursuite de la descente du Cervin. «Les dernières données météorologiques prouvent que cette décision était erronée, soutient Urs Lehmann. Ces dernières semaines, les conditions étaient si bonnes dans la région du Cervin que nous aurions pu organiser quatre grandes courses.»

Les hommes au Gornergrat, les femmes à la Gran Becca

Urs Lehmann a une idée claire de la manière dont la Coupe du monde pourrait revenir en Valais. «A Zermatt, la vénérable piste du Gornergrat est actuellement transformée en une descente moderne et extrêmement spectaculaire, sur laquelle des courses pourraient également être organisées au printemps, avec un départ à 2850 mètres d'altitude. Nous souhaitons que les hommes se battent pour la première fois pour des points de Coupe du monde lors de la saison 2027/28. Avec les nouvelles connaissances, il s'agit en outre d'examiner de près si les femmes reviendront sur la Gran Becca dès l'hiver prochain.»

Les initiés s'accordent à dire que la piste du Gornergrat ne serait pas adaptée aux courses féminines en raison de ses sections extrêmement raides. «La Gran Becca représente en revanche le terrain idéal pour le début de la saison des femmes, appuie Urs Lehmann. Actuellement, la première descente féminine n'est programmée qu'à la mi-décembre. Si elles pouvaient courir à Zermatt-Cervinia en novembre, on pourrait enfin trouver un meilleur équilibre entre les disciplines dans le calendrier de la Coupe du monde. Et il serait possible de s'entraîner en vitesse avant les courses sur le glacier de Zermatt, ce qui a cruellement manqué cette année.»

D'ici là, il faut d'une part régler quelques questions relatives au financement. Et pour la piste du Gornergrat, l'inspection FIS décisive n'aura lieu qu'en janvier.