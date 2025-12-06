La première manche du géant de Tremblant (Canada) a provoqué chaos, éliminations et mauvaises surprises. Quatre Suissesses peuvent tout de même se montrer satisfaites à la fin, dont bien sûr Camille Rast.

Mathias Germann

Elles se trompent, crient, passent à côté de la porte ou directement à travers, sont surprises par une porte cachée ou un virage un peu trop traître. La première manche du géant de Tremblant désespère certaines skieuses. Parmi elles, la championne olympique Sara Hector ou la leader de la discipline Julia Scheib. Toutes deux sont éliminées.

Amir Ljutic, le père de l'étoile filante croate Zrinka Ljutic a tracé un parcours beaucoup trop exigeant. Il fait honneur au légendaire Ante Kostelic, père des ex-stars Ivica et Janica. Lui aussi était connu pour ses trajectoires folles.

Les Suissesses s'en sortent toutefois bien. Même avec les légères chutes de neige et la lumière rasante. Sixième à mi-parcours, Camille Rast, ne se plaint pas du tracé d'Amir Ljutic, mais déclare à la télévision: «La piste n'est pas vraiment pour moi, très plate. J'ai du mal avec ça. Mais ma course était correcte».

La deuxième manche de Camille Rast est elle aussi correcte. Et même mieux: elle est impressionnante. Sur le parcours tracé par son entraîneur Denis Wicki, la Valaisanne met le turbo et se classe quatrième, son deuxième meilleur résultat en géant. Ses problèmes de hanche? Elle les oublie. Le peu d'entraînements? De même. «Je suis contente. J'aurais signé tout de suite avant la course pour la quatrième place».

Si, comme prévu, Camille Rast s'habitue de mieux en mieux à la charge de travail de la course, le podium est bientôt envisageable. Dès dimanche? Il lui a manqué 21 centièmes le samedi. «Ce n'est pas beaucoup. Je vais encore une fois tout donner», promet-elle.

Sue Piller donne un échantillon de son talent

Les autres Suissesses terminent plus loin. Wendy Holdener (17e), Sue Piller (20e) et Simone Wild (29e) peuvent néanmoins être satisfaites.

Wendy Holdener progresse pas à pas dans sa deuxième discipline. Sue Piller se réjouit de ses premiers points en Coupe du monde. Conformément à son tempérament, la Fribourgeoise attaque. La récompense? Elle gagne cinq rangs lors de la deuxième manche. «Je n'étais pas si nerveuse que ça. Ça m'a fait un bien fou. Je sais que je peux faire encore mieux, mais c'était un bon début». La motocycliste amateur accélère de plus en plus. Gageons qu'elle finira bientôt encore plus haut.

Et puis il y a encore Simone Wild. La Zurichoise se plante lors de la deuxième manche. Mais après une déchirure des ligaments croisés en février et son éviction des cadres de Swiss-Ski, elle a de vraies raisons de se réjouir.

D'ailleurs, Zrinka Ljutic profite bien de l'avantage offert par son papa et termine deuxième. Elle n'a cependant aucune chance contre la grande gagnante Alice Robinson: la Néo-Zélandaise s'impose pour la deuxième fois consécutive.