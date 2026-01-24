Le slalom de Kitzbühel sera le révélateur pour les skieurs suisses ce dimanche. Daniel Yule et Ramon Zenhäusern se battent pour un ticket olympique, tandis que du côté de la vitesse, la concurrence est telle qu'un skieur de très haut niveau restera sur la touche.

Les stars du ski suisse se battent pour les derniers tickets olympiques

Benjamin Gwerder , Marcel W. Perren et Sven Thomann

C’est lors du slalom de Kitzbühel que se jouera la décision concernant la sélection olympique des skieurs suisses masculins. Une sélection particulièrement délicate cette saison, tant les forces helvétiques sont déséquilibrées entre disciplines techniques et disciplines de vitesse.

Alors que Swiss Olympic dispose d’un large choix en descente et en super-G, la situation est bien plus tendue en slalom. À ce stade, seuls trois athlètes – Loïc Meillard, Tanguy Nef et Matthias Iten – ont rempli les critères de sélection, alors que quatre slalomeurs peuvent théoriquement prendre le départ à Bormio.

Daniel Yule et Ramon Zenhäusern sous pression

Le directeur alpin de Swiss-Ski, Hans Flatscher, ne souhaite donc pas encore livrer de verdict avant l’avant-dernier slalom avant les Jeux olympiques. Sans surprise, il ne précise pas si quatre slalomeurs seront finalement sélectionnés ou si un quota supplémentaire ira à la vitesse. Une chose est toutefois claire à ses yeux: «Si demain un autre slalomeur remplit entièrement les critères, alors il y aura un quatrième slalomeur.»

Dans ce contexte, Daniel Yule et Ramon Zenhäusern se retrouvent sous les projecteurs. Depuis le slalom d’Adelboden, tous deux ont validé la moitié des critères de sélection. Il leur manque encore un résultat dans le top 15 sur la piste du Ganslern pour remplir toutes les conditions. Celui qui y parviendra pourra pratiquement considérer son billet olympique comme acquis.

En revanche, si ni l’un ni l’autre n’atteint ce classement, la Suisse pourrait se présenter en Italie avec le seul trio Meillard–Nef–Iten en slalom. Grâce à Luca Aerni, qualifié via le géant et très actif à l’entraînement en slalom cette saison, la Suisse pourrait néanmoins aligner quatre athlètes pour le combiné par équipe.

Trop de monde en vitesse

Du côté des disciplines de vitesse, la problématique est inversée. La densité est telle qu’au moins un skieur devra rester à la maison malgré des critères remplis. En descente, sept athlètes ont validé les exigences de Swiss-Ski.

Aux côtés de Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Niels Hintermann, Alexis Monney et Stefan Rogentin, Alessio Miggiano et Marco Kohler ont eux aussi signé soit un top 7, soit deux top 15. Si Luca Aerni et Thomas Tumler obtiennent comme attendu leur ticket via le géant, le dernier billet devrait se jouer entre Daniel Yule, Ramon Zenhäusern, Marco Kohler et Alessio Miggiano.

Un scénario pourrait toutefois être brutalement simplifié: si les soupçons de rupture des ligaments croisés de Marco Kohler se confirment, un candidat serait éliminé de la manière la plus cruelle qui soit.

«Un beau problème»

Désormais patron de la FIS, Urs Lehmann, qui occupait encore la présidence de Swiss-Ski l’an dernier, observe la situation avec détachement: «Ce n’est pas simple, mais ça ne l’a jamais été. C’est un beau problème», confie-t-il à Blick.

Et Niels Hintermann, auteur d’une descente solide, de conclure avec un sourire en coin: «Heureusement que je n’ai pas à faire les sélections.»