Cet ancien cadre de Swiss-Ski met fin à sa carrière

Cédric Noger compte 28 courses de Coupe du monde à son actif. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

Le 9 mars 2019, Marco Odermatt montait pour la première fois sur un podium de Coupe du monde lors du slalom géant de Kranjska Gora en se classant troisième. Trois dixièmes derrière lui, son coéquipier Cédric Noger se classait quatrième.

Les carrières des deux Suisses n'auraient pas pu être plus différentes par la suite. Alors qu'Odermatt a pris la trajectoire que l'on connaît, Noger n'est jamais parvenu à renouer avec cet exploit.

Désormais, le skieur annonce la fin de sa carrière. «Nögi out», a-t-il écrit dans sa story Instagram. Trois jours avant son 33e anniversaire, il a publié une vidéo qui montre divers épisodes de sa carrirère et dans laquelle il justifie sa décision.

«Toute ma vie, il m'a été plus facile de me battre que d'abandonner», explique Cédric Noger. Il estime toutefois que le moment est venu de faire ses adieux au sport professionnel. En effet, ces dernières années, les échecs n'ont plus été un moteur pour s'améliorer, «mais ont été de lourds freins», confie-t-il. «Après un succès, le soulagement était nettement plus grand que la joie.»

Le feu ne brûle plus

Même si le pas est difficile à franchir, le feu intérieur nécessaire pour aller jusqu'à la limite ne brûle plus chez le skieur. «Mais je peux dire avec fierté que j'ai laissé mon cœur sur les pistes et que j'ai consacré ma vie au sport», déclare le Suisse.

En Coupe du monde, Cédric Noger compte 28 courses à son actif. En mars 2022, il s'est fracturé le tibia et le péroné à l'entraînement, perdant ainsi son statut de cadre chez Swiss-Ski quelques semaines plus tard. À ce moment, il n'a pourtant jamais songé à abandonner. Il a continué à se battre pour son propre compte, travaillant finalement à la réception d'un hôtel ou vendant des calendriers de l'Avent pour financer sa carrière. Celle-ci est désormais terminée.

Le sport continuera à jouer un rôle important dans la vie du skieur. Cédric Noger souhaite devenir entraîneur et se fixe aussi comme objectif de participer au marathon cycliste de l'Ötztal (Autriche) en 2026. À la fin de la vidéo, on le voit sur un terrain de football. «Si un club a encore besoin d'un gardien de but, c'est ma vidéo de candidature», conclut-il.