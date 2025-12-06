Alice Robinson bien partie au Canada pour un nouveau succès

La championne du monde de slalom devra sortir le grand jeu pour espérer décrocher le deuxième podium de sa carrière dans la discipline. A mi-parcours dans la station québécoise, elle pointe à 0''65 de l'Américaine Mikaela Shiffrin, troisième provisoire derrière Alice Robinson et la Croate Zrinka Ljutic (+0''33).
Alice Robinson, 24 ans, est en pole position pour signer une deuxième victoire consécutive en géant après sa victoire à Copper Mountain le 29 novembre. La spécialiste compte cinq victoires dans la discipline.
Derrière Camille Rast, le bilan intermédiaire n'est pas fantastique pour l'équipe de Suisse. Wendy Holdener pointe à la 16e place, à 1''96 de Robinson. Quant à Vanessa Kasper (+2''69), elle ne devrait pas participer à la deuxième manche, prévue à 20h (heure suisse).