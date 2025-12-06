Alice Robinson bien partie au Canada pour un nouveau succès

Alice Robinson a signé le meilleur temps de la première manche du premier géant de Mont-Tremblant, samedi au Canada. La Valaisanne Camille Rast est sixième, à 1''14 de la Néo-Zélandaise.

ATS Agence télégraphique suisse

La championne du monde de slalom devra sortir le grand jeu pour espérer décrocher le deuxième podium de sa carrière dans la discipline. A mi-parcours dans la station québécoise, elle pointe à 0''65 de l'Américaine Mikaela Shiffrin, troisième provisoire derrière Alice Robinson et la Croate Zrinka Ljutic (+0''33).

Alice Robinson, 24 ans, est en pole position pour signer une deuxième victoire consécutive en géant après sa victoire à Copper Mountain le 29 novembre. La spécialiste compte cinq victoires dans la discipline.

Derrière Camille Rast, le bilan intermédiaire n'est pas fantastique pour l'équipe de Suisse. Wendy Holdener pointe à la 16e place, à 1''96 de Robinson. Quant à Vanessa Kasper (+2''69), elle ne devrait pas participer à la deuxième manche, prévue à 20h (heure suisse).