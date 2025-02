Lara Gut-Behrami a signé le deuxième temps de la première manche samedi à Sestrières. Photo: ANDREA SOLERO

ATS Agence télégraphique suisse

Ls quatre premières sont séparées par 12 centièmes seulement! Alice Robinson compte 0''06 d'avance sur la Tessinoise Lara Gut-Behrami, laquelle vise un 10e succès dans la discipline en Coupe du monde, 0''07 sur l'étonnante Britt Richardson (3e) et 0''12 sur la gagnante de la veille Federica Brignone.



Neuvième et meilleure Suissesse vendredi sur la même piste, Camille Rast a pour sa part lâché 0''56 sur Robinson. La championne du monde de slalom lorgne un deuxième podium en Coupe du monde de géant après sa 3e place obtenue en novembre dernier à Killington.



Wendy Holdener (19e) et Vanessa Kasper (27e) seront aussi présentes en deuxième manche. Mais pas Stefanie Grob (31e), ni la superstar Mikaela Shiffrin (33e) qui a manqué son affaire pour son deuxième géant disputé depuis sa chute et sa blessure de Killington.