La légende du ski Beat Feuz met Franjo von Allmen en garde

Franjo von Allmen s'est imposé à Val Gardena, mais a pris énormément de risques dans ses sauts. Son aîné Beat Feuz met en garde: «S'il ne se remet pas en question, cela ne durera pas tout l'hiver».

Marcel W. Perren et Sven Thomann

Marco Odermatt n'a pas eu un bon sentiment après le tirage au sort des numéros de départ vendredi soir. «Je suis monté sur scène en dernier et il ne me restait que le numéro 6. Un si petit numéro n'est pas idéal pour une course sur la Saslong».

Le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a de bonnes raisons de le penser. Lors du super-G de vendredi, les conditions se sont tellement améliorées dans la deuxième moitié de la course que le Tchèque Jan Zabystran, parti avec le numéro 29, l'a relégué à la deuxième place. Ce samedi aussi, lors de la descente, les petits numéros ne trouvent pas beaucoup de soleil sur leur chemin. La superstar du lac des Quatre-Cantons réussit néanmoins une très bonne course. Le fait qu'une boucle se soit ouverte sur sa chaussure gauche après le premier saut ne l'a pas dérangé.

Une seule personne a été plus rapide que Marco Odermatt ce samedi: l'homme qui s'est élancé juste après lui avec le numéro 7: Franjo von Allmen. La veille, le Bernois de l'Oberland s'en est voulu pendant une bonne heure d'avoir chuté dans le premier mur lors du super-G de Saslong, après avoir déjà été éliminé du super-G de Beaver Creek.

Environ vingt-quatre heures plus tard, le charpentier de l'Oberland bernois a failli s'écraser sur le deuxième mur. Le champion du monde de descente en titre a cependant pu rester dans la course grâce à un rétablissement sensationnel et a franchi la ligne d'arrivée trois dixièmes plus vite que son leader.

Trop de risques!

Il y a douze mois et lors de la descente raccourcie de jeudi, c'était exactement l'inverse. Marco Odermatt avait alors triomphé devant Franjo von Allmen. «L'année dernière, j'avais gagné la course dans le Ciaslat, cette fois je l'ai perdue à cet endroit», analyse le Nidwaldien. «A l'époque, j'avais pris huit dixièmes à Franjo dans ce passage si technique, mais cette fois-ci, il a été plus rapide que moi de quelques centièmes».

Tandis que Marco Odermatt, 28 ans, enregistre néanmoins son 96e podium en Coupe du monde, Franjo von Allmen, 24 ans, se réjouit de sa quatrième victoire. Mais ses entraîneurs le secoueront sans doute un peu après ses nombreuses prises de risque lors des sauts. «Après ma chute en super-G, j'ai analysé le premier mur avec beaucoup d'attention avant cette course, mais je n'ai visiblement pas assez analysé le deuxième mur», a admis Franjo von Allmen.

Le champion olympique Beat Feuz l'a une nouvelle fois mis en garde: …Franjo a eu beaucoup de chance ces dernières années après des sauts hors de contrîle. S'il ne se remet pas immédiatement en question, cela ne pourra pas durer tout un hiver. Il en va de même pour Alexis Monney».

Le grand globe de cristal pour la cinquième fois?

Le Fribourgeois, médaillé de bronze aux championnats du monde, s'est fait hara-kiri à Val Gardena. Après un saut raté sur le deuxième mur, le skieur de 25 ans a touché la neige avec son arrière-train. Il est ensuite définitivement éliminé dans le Ciaslat! Après trois descentes, Alexis Monney n'a donc toujours pas obtenu de place dans le top 7. «Ce n'est pas une situation facile pour Alexis», déclare Beat Feuz. «L'hiver dernier, Alexis, tout comme Franjo von Allmen, pouvait attaquer sans aucun souci. Mais maintenant, il attend de lui-même une place sur le podium à chaque course. Il se met trop de pression, il manque de décontraction».

En revanche, Marco Odermatt peut lui regarder le classement général de la Coupe du monde avec une certaine décontraction. Avec 765 points, le skieur de Buochs devance le Norvégien Henrik Kristoffersen de 463 points. En d'autres termes, si cet athlète d'exception ne se blesse pas, il pourrait bien recevoir le grand globe de cristal pour la cinquième fois en mars.